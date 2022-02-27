Отправлено: - 09:35

Vit:

всё наладится в близжащие время.

Цитата:Не наладится, дальше будет ЕЩЁ ХУЖЕ. На Россию не нападут и не разбомбят, как Югославию или Ирак, но "зажмут" экономически со всех сторон. Это ПЛОХО , ОЧЕНЬ ПЛОХО для простых граждан, таких как вы и я, Путины и его команда: -они проживут ещё лет сто в таком положении, но не мы. Последствия экономических санкции будут для простого народа не просто СТРАШНЫМИ, а СУПЕР СТРАШНЫМИ. Путин конечно за 8 лет подготовился, но всё не учтёшь и всего не напасёшься.Банки отключат от этой системы СВИФТ; технологии не будут больше идти в Россию и так далее. Пострадаем мы, и Казахстан тоже: - вечные саттелиты Кремля.Зеленский - якобы просит переговоров с Путиным и якобы Запад устранился от помощи Украине - это БОЛЬШОЙ МИФ, игра разведок, ДЕЗА, для развязывания крупной игры западных спецслужб.Завтра Путин вместо победоносной войнушки ВВЯЗНЕТ по крупному,бюджет истощится, АКША не будут и тогда уже против него ПОДНИМЕТСЯ собственно его,подлинный русский народ не желающий воевать с братьями-украинцами - а это ПОСТРАШНЕЙ любых санкции- этого и хочет ЗАПАД.А по поводу денег: - сделайте как я : - я расскидал деньги с российских банков по счетам в казахские банки: - сейчас это делается легко и быстро, в режиме онлайн, по крайней мере пока - руководствуясь лишь одним принципом почти всегда выручавшим меня: - НЕ ЛОЖИТЕ ЯЙЦА В ОДНУ КОРЗИНУ.Если у кого то из ваших родственников есть получатели спец.пособий и так далее: - откройте СПЕЦ.СЧЕТА - их НИКОГДА НЕ АРЕСТУЮТ и НЕ ТРОНУТ согласно международным правилам, и вы всегда с них ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ или переведёте с них по своим нуждам.Дальше будем : - посмотреть.