Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43652
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 15:39
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "QAZAQSTAN" рассказал о разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным насчет территориального вопроса.
Читать новость
Читать новость
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12094
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 21.02.22 - 09:31
Цитата:
Ну да до 40 лет прожить в СССР
С трибин в США доказывать что демократия зло а для Россия всегда выгоден авторитаризм это совсем не знать мат части))Цитата:
А гражданам несуществующей страны не важно))
Видят красивую цитату и сразу несут сюда
Skeptic:
Это вы про "Как нам обустроить Россию"? Солженицын - сшанский писатель. Ему простительно не знать историю СССР и суть происходящего на его территории. Они там ни истории не учат, ни географии...
Это вы про "Как нам обустроить Россию"? Солженицын - сшанский писатель. Ему простительно не знать историю СССР и суть происходящего на его территории. Они там ни истории не учат, ни географии...
Ну да до 40 лет прожить в СССР
С трибин в США доказывать что демократия зло а для Россия всегда выгоден авторитаризм это совсем не знать мат части))Цитата:
Mr_negotive:
В интернете. На русофильских сайтах он это озвучил, а так больше нигде
В интернете. На русофильских сайтах он это озвучил, а так больше нигде
А гражданам несуществующей страны не важно))
Видят красивую цитату и сразу несут сюда
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1813
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 21.02.22 - 09:40
Вот у Пикуля в "Битве железных канцлеров":
"Германский генштаб уже закончил разработку плана нападения на Россию. Это был план превентивной войны на два фронта. Решительный бросок на Париж через нейтральную Бельгию, после чего, оставив на Западе прах и пепел руин, победоносная германская армия быстро устремляется на Восток, где еще только начинает пробуждаться «колосс на глиняных ногах»… Бисмарк подверг этот план суровой критике: – О какой войне с Россией вы, Мольтке, рассуждаете? Россия не имеет объектов, захватив которые вы могли бы пировать победу. Допустим, вы дошли до Волги… даже до Урала, а что дальше? Осталось одно – повернуть домой. Но я не уверен, что вы донесете до Берлина мешок со своими костями."
"Бисмарк видел в России страну с великим будущим, с почти нетронутыми природными ресурсами, с умным и активным народом, который разгромит любого агрессора и завоевателя… Бисмарк предрекал: «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это – неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей…»"
"Канцлер никогда не забывал, что Германия может следовать, куда ей хочется, лишь до тех пор, пока из Петербурга не крикнут «стоп!» – и тогда Германия замрет на месте. Самый реальный политик мира, Бисмарк в частной беседе с графом Шуваловым выразился честно: – В критический момент я брошу Австрию на произвол судьбы – этим я верну Берлину расположение Петербурга… Бисмарк не раз выступал с предупреждением, что мировая война завершится для Германии катастрофой; он говорил, что Германия непобедима до той поры, пока не столкнулась с Россией, в груди которой бьется два сердца – Москва и Петербург."
"Германский генштаб уже закончил разработку плана нападения на Россию. Это был план превентивной войны на два фронта. Решительный бросок на Париж через нейтральную Бельгию, после чего, оставив на Западе прах и пепел руин, победоносная германская армия быстро устремляется на Восток, где еще только начинает пробуждаться «колосс на глиняных ногах»… Бисмарк подверг этот план суровой критике: – О какой войне с Россией вы, Мольтке, рассуждаете? Россия не имеет объектов, захватив которые вы могли бы пировать победу. Допустим, вы дошли до Волги… даже до Урала, а что дальше? Осталось одно – повернуть домой. Но я не уверен, что вы донесете до Берлина мешок со своими костями."
"Бисмарк видел в России страну с великим будущим, с почти нетронутыми природными ресурсами, с умным и активным народом, который разгромит любого агрессора и завоевателя… Бисмарк предрекал: «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это – неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей…»"
"Канцлер никогда не забывал, что Германия может следовать, куда ей хочется, лишь до тех пор, пока из Петербурга не крикнут «стоп!» – и тогда Германия замрет на месте. Самый реальный политик мира, Бисмарк в частной беседе с графом Шуваловым выразился честно: – В критический момент я брошу Австрию на произвол судьбы – этим я верну Берлину расположение Петербурга… Бисмарк не раз выступал с предупреждением, что мировая война завершится для Германии катастрофой; он говорил, что Германия непобедима до той поры, пока не столкнулась с Россией, в груди которой бьется два сердца – Москва и Петербург."
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 21.02.22 - 10:06
Цитата:
Если вы заметили, я не приписывал эту цитату Бисмарку. Я говорю лишь о её сути. Кто бы это не написал, он написал правду.
И дело совершенно не в деньгах. Главное - не надо пытаться обмануть Россию. Не получится.
А выдернутая из цитаты фраза про стоимость бумаги выворачивает смысл цитаты наизнанку.
Именно и только об этом я и говорю.
Mr_negotive:
приписывайте Бисмарку
приписывайте Бисмарку
Если вы заметили, я не приписывал эту цитату Бисмарку. Я говорю лишь о её сути. Кто бы это не написал, он написал правду.
И дело совершенно не в деньгах. Главное - не надо пытаться обмануть Россию. Не получится.
А выдернутая из цитаты фраза про стоимость бумаги выворачивает смысл цитаты наизнанку.
Именно и только об этом я и говорю.
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 21.02.22 - 10:25
Цитата:
Вы написали -
Полностью цитата выглядит так:"„Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.“Как говорят в таких случаях: "Учите матчасть!"
Так кому Вы тогда эту "цитату" приписали, назвав "цитатой"? Кого же Вы в таком случае "цитировали", рекомендуя при этом "учить мат.часть"? И какую мат.часть надо было учить, которой что ли в этом случае нет? И, главное, почему Вы считаете что "цитата" в таком виде правильнее, чем в другом?
[Исправлено: Mr_negotive, 21.02.2022 - 10:31]
Skeptic:
я не приписывал эту цитату Бисмарку
я не приписывал эту цитату Бисмарку
Вы написали -
Полностью цитата выглядит так:"„Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.“Как говорят в таких случаях: "Учите матчасть!"
Так кому Вы тогда эту "цитату" приписали, назвав "цитатой"? Кого же Вы в таком случае "цитировали", рекомендуя при этом "учить мат.часть"? И какую мат.часть надо было учить, которой что ли в этом случае нет? И, главное, почему Вы считаете что "цитата" в таком виде правильнее, чем в другом?
[Исправлено: Mr_negotive, 21.02.2022 - 10:31]
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 21.02.22 - 10:28
Цитата:
Хорошая художественная литература. Отличный советский писатель.
Маркс:
Вот у Пикуля
Вот у Пикуля
Хорошая художественная литература. Отличный советский писатель.
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 21.02.22 - 10:35
Цитата:
Уже бы просто сказали, что ошиблись, не проверив достоверность цитаты, опровергая достоверность цитаты другого смысла. И вопрос был бы исчерпан. Но нет же, не пойми кого "цитируете", и дальше доказываете, что не пойми кого верно цитировали и всё нормально, а другой неверно цитировал и тоже не пойми кого
Skeptic:
Skeptic
Skeptic
Уже бы просто сказали, что ошиблись, не проверив достоверность цитаты, опровергая достоверность цитаты другого смысла. И вопрос был бы исчерпан. Но нет же, не пойми кого "цитируете", и дальше доказываете, что не пойми кого верно цитировали и всё нормально, а другой неверно цитировал и тоже не пойми кого
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 21.02.22 - 10:38
Цитата:
Считайте, что это я сказал. Сам себя цитирую.
Mr_negotive:
Так кому Вы тогда эту "цитату"
Так кому Вы тогда эту "цитату"
Считайте, что это я сказал. Сам себя цитирую.
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 21.02.22 - 10:42
Цитата:
И Вас все должны наизусть учить и излагать мысли шаблонами в такой форме, как Вы изрекли?
Боже упаси, учить такую мат.часть))))))))
Skeptic:
Сам себя цитирую.
Сам себя цитирую.
И Вас все должны наизусть учить и излагать мысли шаблонами в такой форме, как Вы изрекли?
Боже упаси, учить такую мат.часть))))))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1570
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 27.02.22 - 02:47
Про области, которые якобы принадлежали Казахстану. Да даже страны такой не было - Казахстан! Только благодаря большевикам и появилась государственность у казахов.Эти самые большевики и приписали земли, которые НИКОГДА к Казахстану не относились. На севере и на юге, отрезав от России и от узбекских земель.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать