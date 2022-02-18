Отправлено: - 09:31

Skeptic:

Это вы про "Как нам обустроить Россию"? Солженицын - сшанский писатель. Ему простительно не знать историю СССР и суть происходящего на его территории. Они там ни истории не учат, ни географии...

Mr_negotive:

В интернете. На русофильских сайтах он это озвучил, а так больше нигде

Цитата:Ну да до 40 лет прожить в СССРС трибин в США доказывать что демократия зло а для Россия всегда выгоден авторитаризм это совсем не знать мат части))Цитата:А гражданам несуществующей страны не важно))Видят красивую цитату и сразу несут сюда