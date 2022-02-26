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≡ "Больше публичности!" - Экс-сенатор Серик Бектурганов о том, как будет работать общественный совет Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43652
"Больше публичности!" - Экс-сенатор Серик Бектурганов о том, как будет работать общественный совет Костанайской области
Отправлено: 26.02.22 - 19:04
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Первое заседание общественного совета Костанайской области прошло 25 февраля в офисе партии «Ак жол». Из 30 избранных членов совета пришли только 24. Первый пункт в повестке – выборы председателя.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4493
Re: "Больше публичности!" - Экс-сенатор Серик...
Отправлено: 26.02.22 - 19:04
#1
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Одни и те же лица .Люди советской закваски .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9534
Re: "Больше публичности!" - Экс-сенатор Серик...
Отправлено: 26.02.22 - 19:25
#2
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Вообще это что такое, совет..
Как в Чечне совет старейшин?
По моему это было еще, когда человекус за мамонтами гонялся..
Да, там нужно было уметь, делить мясо между всем стадом или как там, у человекусов..
А сейчас зачем?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
140
Re: "Больше публичности!" - Экс-сенатор Серик...
Отправлено: 26.02.22 - 20:24
#3
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Цитата:
111:
А сейчас зачем?

Для показухи.
Есть у нашего чиновничества такое. Не БЫТЬ, а КАЗАТЬСЯ.
Продвинутыми, современными, демократичными...
А чтобы это легче было сделать, власть придумала "Общественные советы". Типа - люди из народа будут содействовать взаимопониманию между этим самым народом и властью.
А чтобы не усложнять себе жизнь, ибо люди действительно из народа будут задавать власти "неудобные" вопросы, эти ОС формируют те, кого партийное начальство назначило работать в маслихатах. И выбирают туда "своих". Согласных и послушных.
Вот и всё. Картинка красивая, можно столичному начальству отчитаться, всё-равно ему по-барабану. И спать дальше.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12093
Re: "Больше публичности!" - Экс-сенатор Серик...
Отправлено: 27.02.22 - 02:03
#4
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До тех пор пока члены этого так называемого совета не пожелают избавиться от прошлых, грязных подхалимчиков - переименовашек, язфком протиравших подошвы жуликов и готовых переименовать назло населению любую улицу - это не совет.

Это сборище тех самых (нецензурное слово), которые и олицетворяют совет, как совет задолизов и подхалимов :lol:
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