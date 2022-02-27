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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 00:13
Цитата:
А он разве что-то спрашивал? ))
111:
Ну его вопросы к тем, кто хочет стать миллионером..
Ну его вопросы к тем, кто хочет стать миллионером..
А он разве что-то спрашивал? ))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 00:16
Цитата:
Интересно, Куата спасут?))
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины, передает Azattyq Rýhy.
Как отметил официальный представитель ведомства, поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации.
Как отметил официальный представитель ведомства, поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации.
Интересно, Куата спасут?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 00:18
Цитата:
Мне плевать на них
maxsaf:
Дочки первого надеюсь что тоже ))
Дочки первого надеюсь что тоже ))
Мне плевать на них
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 00:19
Цитата:
Предположение, всегда есть спрос..
maxsaf:
он разве что-то спрашивал? ))
он разве что-то спрашивал? ))
Предположение, всегда есть спрос..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 00:21
Цитата:
Похоже Путин признает Тайвань китайским, а Китай признает Крым ЛНР и ДНР. Потом обьединятся, и НАТО лососнет тунца
9 китайских самолетов вошли в воздушное пространство Тайваня 24 февраля, сообщает Azattyq Rýhy со ссылкой на Reuters.
В Минобороны Тайваня заявили, что в миссии участвовали восемь китайских истребителей J-16 и один разведывательный самолет Y-8, которые пролетели над районом к северо-востоку от контролируемых Тайванем островов Пратас в верхней части Южно-Китайского моря.
В Минобороны Тайваня заявили, что в миссии участвовали восемь китайских истребителей J-16 и один разведывательный самолет Y-8, которые пролетели над районом к северо-востоку от контролируемых Тайванем островов Пратас в верхней части Южно-Китайского моря.
Похоже Путин признает Тайвань китайским, а Китай признает Крым ЛНР и ДНР. Потом обьединятся, и НАТО лососнет тунца
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 00:21
Цитата:
А на папу?
111:
Мне плевать на них
Мне плевать на них
А на папу?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 00:22
Цитата:
А что он предположил?
111:
Предположение, всегда есть спрос..
Предположение, всегда есть спрос..
А что он предположил?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 00:25
Цитата:
То что и предположил..
maxsaf:
предположил
предположил
То что и предположил..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 00:30
Цитата:
Что именно?
111:
То что и предположил..
То что и предположил..
Что именно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 01:21
Цитата:
Подожди чуть-чуть. Пиво ещё не совсем накрыло.Слабоумие и отвага попозже подойдут.
maxsaf:
Подожди чуть-чуть. Пиво ещё не совсем накрыло.Слабоумие и отвага попозже подойдут.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 01:36
ГГость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 30.05.15 - 17:31#3546Цитата:TRETYAKOFF:как обычно хотят и вашим и нам подмахнуть да так чтобХочешь чтобы Казахстан развивал у себя фашизм и ты там опять же убивал женщин и детей?Господи..На словах ты как обычно герой..Пошел на покаяние и получил условно, так лучше сиди и молчи..Герой нашелся, прытью в Москву, оттуда в слезах в КНБ..Теперь вот геройство за это дают, за дезертирство и покаяние..
---
Человек под ником "Гость" - наш знаменитый внучок.Ещё в 15-ом году он обвинял огульно и бездоказательно пользователя под ником "Третьякофф" в убийствах.Наказания не понёс. Видимо, это ему сошло с рук в ввиду его интеллектуального развития.
---
Человек под ником "Гость" - наш знаменитый внучок.Ещё в 15-ом году он обвинял огульно и бездоказательно пользователя под ником "Третьякофф" в убийствах.Наказания не понёс. Видимо, это ему сошло с рук в ввиду его интеллектуального развития.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 01:39
ГГость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 30.05.15 - 19:29#3565Цитата:Нурбанчик:Как у тебя семьи не было? Ты же сам писал недавно, что родичи тебя ругали. Ты уж определись, как врать дальше.Хех...Ты гонишь как и всегда..Меня взяли на воспитание потом, они мне ближе сегодня даже внезапно объявившейся с россии мамашки биологической..И папашки, который тоже объявился в том году..А по матери до фига родичей, но они по нашему не родичи и иногда даже хуже чужих..А потому тех, кто меня потом вырастил я называю родичами.Сам вырастил кстати человек двенадцать, накупил им хат, детей по матери и даже чужаков..Когда делили семерых, троих я взял с семьи например, одного тетка, троих их бабка бульбашка..А я сам ведь молодой был, но решил сделать так, как когда то сделали мне..А перед ними и после них были и еще..У меня не все так просто как у вас, маменькиных сыночков, вырастившихся под юпкой у мамки..Кстати взяли меня кыпшаки торы..Сам я кыпшак карабалык..
---
Вот откровения внучка. Про родню.
---
Вот откровения внучка. Про родню.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 01:48
Нурбанчик(Полноправные пользователи)Откуда:Москва/Люберцы/Алма-АтаРегистрация:25.05.11Сообщений:2159 Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 31.05.15 - 17:00#3596Цитата:112-й:У меня не все так просто как у вас, маменькиных сыночков, вырастившихся под юпкой у мамки..Сколько знаю людей, выросших без родителей, никому в голову не приходило называть всех, кто вырос в полноценной семье, маменькими сыночками...С девяти лет ты не мог расти один и быть расположен сам себе. Это были восьмидесятые года, и твоих родителей, если они не выполняли родительских обязанностей, в самом худшем случае лишили бы родительских прав, а тебя определили бы в детдом и потом только могли у тебя появиться приёмные родители. Это худший сценарий - детдом, а так тебя могли воспитывать родственники родителей.Цитата:112-й:Сам вырастил кстати человек двенадцать, накупил им хат, детей по матери и даже чужаков..Кому ты накупил детей по матери и чужаков?А хаты-то какие? По 300$, как ты пишешь? Или по 1500$ как по платёжке, что ты где-то здесь на сайте приводил в пример?Но сам-то что в бобылях к сорока годкам-то ходишь, а? Да и детей своих родных, пока еще не поздно, нужно завести. А то маменькими сынками, огульно можешь называть всех, кто при родных родителях вырос, а сам шага к семейной жизни сделать не можешь, это не красит. Да и в армии не служил, так сказать долг мужской не выполнял.
---
Осаживали внучка ещё семь лет назад.
---
Осаживали внучка ещё семь лет назад.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 01:52
ГГость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 31.05.15 - 18:23#3600Цитата:Нурбанчик:огульность. Что тебя красит? Твое личное мнение о своей судьбе? Флаг в руки, тебе. До самостоятельности ты дорос? До бобыля в 40 лет? Без детей и жены?Я например от родителей нТебе мои жены то чем не угодили?Я о них, их две было особо не распространяюсь..Тебе вот это зачем?Год с марта я в разводе, она выбрала карьеру, в акимате сейчас, я же говорил и на концерт Назарбаевский меня возила..Но она интеллигенция, я вот такой, пожили 4 года и разбежались, бывает..А отец и мамашка уехали на север, в том году только объявились, мы то мамашку в 93м оплакали и похоронили..Сейчас теперь и ее содержу, папашку правда сестра навещает, его не хочу видеть, да и мамашку тоже не вижу, баблом помогаю, приехала нищая с нищей России, дом родичи умершего русского мужа отобрали в Курске, потому что у вас там везде кроме Москвы нищета..А ты тут кичишься что россияне богатенькие..Нищий сброд..
---
А вот здесь внучок называет россиян "нищим сбродом".
ПыСы. Интернет всё помнит...
---
А вот здесь внучок называет россиян "нищим сбродом".
ПыСы. Интернет всё помнит...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 01:55
ГГость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 31.05.15 - 23:15#3614Кстати последняя журфак окончила, пришла туда когда Третьяк уходил..Очень известная личность и не выдавать ее имя я обещал..Хотя журналюги некоторые догадаются кто это, но в основе нет..Именно от нее я и знал многие передвижения Третьяка и что за него говорят..Журналюги то быстро могут вычислить, но тебе Нурбанчик я этого не скажу..
---
Теперь понятно, почему покрывают внучка.
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Теперь понятно, почему покрывают внучка.
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