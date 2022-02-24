Отправлено: - 00:23

dvb:

Ну так вернись в казахию, в чем проблема

Цитата:Начинается..Чемодан вокзал..По моему так говорят только чтновники или же слабаки..Кто не приемлет здоровую критику и как будто боится чего то..По моему это неприемлемо для правовых отношений со своими согражданами..