Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 01:48

Нурбанчик(Полноправные пользователи)Откуда:Москва/Люберцы/Алма-АтаРегистрация:25.05.11Сообщений:2159 Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 31.05.15 - 17:00#3596Цитата:112-й:У меня не все так просто как у вас, маменькиных сыночков, вырастившихся под юпкой у мамки..Сколько знаю людей, выросших без родителей, никому в голову не приходило называть всех, кто вырос в полноценной семье, маменькими сыночками...С девяти лет ты не мог расти один и быть расположен сам себе. Это были восьмидесятые года, и твоих родителей, если они не выполняли родительских обязанностей, в самом худшем случае лишили бы родительских прав, а тебя определили бы в детдом и потом только могли у тебя появиться приёмные родители. Это худший сценарий - детдом, а так тебя могли воспитывать родственники родителей.Цитата:112-й:Сам вырастил кстати человек двенадцать, накупил им хат, детей по матери и даже чужаков..Кому ты накупил детей по матери и чужаков?А хаты-то какие? По 300$, как ты пишешь? Или по 1500$ как по платёжке, что ты где-то здесь на сайте приводил в пример?Но сам-то что в бобылях к сорока годкам-то ходишь, а? Да и детей своих родных, пока еще не поздно, нужно завести. А то маменькими сынками, огульно можешь называть всех, кто при родных родителях вырос, а сам шага к семейной жизни сделать не можешь, это не красит. Да и в армии не служил, так сказать долг мужской не выполнял.

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Осаживали внучка ещё семь лет назад.