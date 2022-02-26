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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15453
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:23
#9691
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Цитата:
ACROS:
Несколько отличии: у вас нет уголовной неприкосновенности; у вас мало денег в СКВ и вы не на заслуженной пенсии.

Вопрос был поставлен по другому: чем я хуже? ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2700
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:30
#9692
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
maxsaf:
это у вас считается позором :lol:


Наверное у всех считается позором: если мужчина не смог обеспечить свою семью всем необходимым.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15453
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:32
#9693
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Цитата:
ACROS:
Наверное у всех считается позором: если мужчина не смог обеспечить свою семью всем необходимым.

Ну я то смог)) все необходимое есть, и даже больше. В чем проблема то? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2700
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:33
#9694
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Цитата:
maxsaf:
чем я хуже?


Конечно, хуже: как это вы посмели сравнивать себя, аж с САМИМ.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1447
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:33
#9695
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Цитата:
111:
Нет, ты выбрал именно три жалобы на мои три комментария..

Какие три жалобы? Я на тебя не жаловался, я задал конкретный вопрос админу и модерам - почему участник форума с тремя удалёнными комментами не отправлен на премодерацию. На тот момент были другие пользователи с тремя удалёнными комментами? Админ дал мне исчерпывающий ответ, а ты здесь при чём? Это мог быть любой другой пользователь
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:34
#9696
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Цитата:
maxsaf:
застрял ты

А может уже не хочу?
Жене говорил, давай в Россию, нет, не захотела..
В результате подарил ей область..
Центр..
На ее выбор, за рождение ребенка, был подарок, куда хочет, там и возьмем..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2700
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:35
#9697
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Цитата:
maxsaf:
чем проблема то?


рука устала писать про это. Может про Незалэжную лучше ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15453
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:36
#9698
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Цитата:
ACROS:
Конечно, хуже: как это вы посмели сравнивать себя, аж с САМИМ.

Блин, сорян, я же не знал что так нельзя))) я то думал что поуехавшие они и в англиях и в Канадах и в эмиратах - поуехавшие :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:37
#9699
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Вот кстати моя, что то там делает..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15453
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:38
#9700
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Цитата:
111:
А может уже не хочу? Жене говорил, давай в Россию, нет, не захотела..

Тогда сиди на попе ровно и не критикуй власть свою))

[Исправлено: maxsaf, 26.02.2022 - 23:48]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15453
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:38
#9701
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Цитата:
ACROS:
рука устала писать про это. Может про Незалэжную лучше ??

Там и без вас разберутся))
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1447
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:41
#9702
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15453
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:45
#9703
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Цитата:
111:

Ты спец по определению где у кого родина. Нука определи, где родина у дочек первого, в эмиратах, в Англии или в Германии? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15453
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:47
#9704
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Ну и вопрос Кайрату по ходу разговора - я уехал или убежал? А мож улетел?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:47
#9705
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Цитата:
Сыкымы:
на тебя не жаловался, я

Да ладно..
Три жалобы именно на мои три комментария..
Ладно, если тебе так лучше, как и не земляку..
Люди разные же мы..
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