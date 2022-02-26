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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:23
Цитата:
Вопрос был поставлен по другому: чем я хуже?
ACROS:
Несколько отличии: у вас нет уголовной неприкосновенности; у вас мало денег в СКВ и вы не на заслуженной пенсии.
Несколько отличии: у вас нет уголовной неприкосновенности; у вас мало денег в СКВ и вы не на заслуженной пенсии.
Вопрос был поставлен по другому: чем я хуже?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:30
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Наверное у всех считается позором: если мужчина не смог обеспечить свою семью всем необходимым.
maxsaf:
Цитата:
maxsaf:
Цитата:
maxsaf:
это у вас считается позором
это у вас считается позором
Наверное у всех считается позором: если мужчина не смог обеспечить свою семью всем необходимым.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:32
Цитата:
Ну я то смог)) все необходимое есть, и даже больше. В чем проблема то?
ACROS:
Наверное у всех считается позором: если мужчина не смог обеспечить свою семью всем необходимым.
Наверное у всех считается позором: если мужчина не смог обеспечить свою семью всем необходимым.
Ну я то смог)) все необходимое есть, и даже больше. В чем проблема то?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:33
Цитата:
Конечно, хуже: как это вы посмели сравнивать себя, аж с САМИМ.
maxsaf:
чем я хуже?
чем я хуже?
Конечно, хуже: как это вы посмели сравнивать себя, аж с САМИМ.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:33
Цитата:
Какие три жалобы? Я на тебя не жаловался, я задал конкретный вопрос админу и модерам - почему участник форума с тремя удалёнными комментами не отправлен на премодерацию. На тот момент были другие пользователи с тремя удалёнными комментами? Админ дал мне исчерпывающий ответ, а ты здесь при чём? Это мог быть любой другой пользователь
111:
Нет, ты выбрал именно три жалобы на мои три комментария..
Нет, ты выбрал именно три жалобы на мои три комментария..
Какие три жалобы? Я на тебя не жаловался, я задал конкретный вопрос админу и модерам - почему участник форума с тремя удалёнными комментами не отправлен на премодерацию. На тот момент были другие пользователи с тремя удалёнными комментами? Админ дал мне исчерпывающий ответ, а ты здесь при чём? Это мог быть любой другой пользователь
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:34
Цитата:
А может уже не хочу?
Жене говорил, давай в Россию, нет, не захотела..
В результате подарил ей область..
Центр..
На ее выбор, за рождение ребенка, был подарок, куда хочет, там и возьмем..
maxsaf:
застрял ты
застрял ты
А может уже не хочу?
Жене говорил, давай в Россию, нет, не захотела..
В результате подарил ей область..
Центр..
На ее выбор, за рождение ребенка, был подарок, куда хочет, там и возьмем..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:35
Цитата:
рука устала писать про это. Может про Незалэжную лучше ??
maxsaf:
чем проблема то?
чем проблема то?
рука устала писать про это. Может про Незалэжную лучше ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:36
Цитата:
Блин, сорян, я же не знал что так нельзя))) я то думал что поуехавшие они и в англиях и в Канадах и в эмиратах - поуехавшие
ACROS:
Конечно, хуже: как это вы посмели сравнивать себя, аж с САМИМ.
Конечно, хуже: как это вы посмели сравнивать себя, аж с САМИМ.
Блин, сорян, я же не знал что так нельзя))) я то думал что поуехавшие они и в англиях и в Канадах и в эмиратах - поуехавшие
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:37
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:38
Цитата:
Тогда сиди на попе ровно и не критикуй власть свою))
[Исправлено: maxsaf, 26.02.2022 - 23:48]
111:
А может уже не хочу? Жене говорил, давай в Россию, нет, не захотела..
А может уже не хочу? Жене говорил, давай в Россию, нет, не захотела..
Тогда сиди на попе ровно и не критикуй власть свою))
[Исправлено: maxsaf, 26.02.2022 - 23:48]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:38
Цитата:
Там и без вас разберутся))
ACROS:
рука устала писать про это. Может про Незалэжную лучше ??
рука устала писать про это. Может про Незалэжную лучше ??
Там и без вас разберутся))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:41
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:45
Цитата:
Ты спец по определению где у кого родина. Нука определи, где родина у дочек первого, в эмиратах, в Англии или в Германии?
111:
Ты спец по определению где у кого родина. Нука определи, где родина у дочек первого, в эмиратах, в Англии или в Германии?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:47
Ну и вопрос Кайрату по ходу разговора - я уехал или убежал? А мож улетел?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 23:47
Цитата:
Да ладно..
Три жалобы именно на мои три комментария..
Ладно, если тебе так лучше, как и не земляку..
Люди разные же мы..
Сыкымы:
на тебя не жаловался, я
на тебя не жаловался, я
Да ладно..
Три жалобы именно на мои три комментария..
Ладно, если тебе так лучше, как и не земляку..
Люди разные же мы..
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