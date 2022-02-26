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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 19:32
#9661
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Нет, я понимаю, что быть неумным - это личный выбор каждого. Но чтобы ещё и транслировать свой уровень, чтобы и другие это видели - это уже выше моего понимания.

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 26.02.2022 - 18:33]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 19:34
#9662
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Кстати алекс, почему без Сизо, своего другана пришел?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 19:37
#9663
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Сизо хоть форум раскочегаривал, в лички писал что то..
Веселее было и не скушно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 20:14
#9664
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О, епонцы ввели санкции..
Да завтра же я пересяду в наши жигули!
У кого то есть что то епонское?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 20:17
#9665
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Абайки смотрю нету уже..
И поделом.
Тут должны писать только мы россияне, о нашей скорой победе.
За Путина, за Донецк...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 21:13
#9666
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Цитата:
111:
Абайки смотрю нету уже.. И поделом. Тут должны писать только мы россияне, о нашей скорой победе. За Путина, за Донецк...

Я просто вышел купил себе винца и салатов
Отмечать буду
Всё-таки за три дня 3500 тысячи ребятишек навалять это требует особой сноровки и мужества
Всё-таки детей убивать не каждый сможет
За такое грех пить но все же когда мой дед под Москвой валял молоденьких немцев наверно не испытывал каких-то моральных проблем
Он защищался а не нападал
Так что и мне грех не выпить за защитников Киева
Жалко только ребятишек
Вот когда таких ребят по 18 да по 19 лет убивают я бл**ь плакать хочу
Матери Теперь узнают как они дальше жить то будут? (Цитата Шукшина из фильма Они сражались за родину)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 21:23
#9667
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Цитата:
Гога:
_____Скока - скока ??

Щас уже больше правда
Лежит рязанский парень на улице в Киеве неприбранный И не приберут наверно
Собаки сгрызут как его отца в Грозном
А 80 лет назад его прадед защищал Киев и погиб как герой А этот теперь просто цифра в статистике
И за него родителям будет стыдно теперь
Цитата:
Добринцофф:
Ну да,не всем дано понять,что лучше сегодня защищать свою страну под Киевом,чем завтра в Воронеже или Ростове.

Согласен
Только уговор
Давай на 9 мая вдовоем возложим цветы не советским войнам а солдатам Вермахта и сс
Они всё-таки свою родину защищали
А как мы знаем ее лучше защищать под Москвой а не в Берлине
Потому они герои ведь для нас да?
Цитата:
ACROS:
Всё пока в цвет, в линию: - есть такое понятие - тактика; или же дезинформация( ДЕЗА)противника с целью отвлечения от основного удара. Алягер ком алягер.

Ну я и говорю МО РФ это надёжный источник инфы
Только верить им нельзя вообще
Мало ли
Вдруг опять алягерм ком
Цитата:
ACROS:
кроме 08.08.08.- принуждение к миру), пожалуйста: - ЗАХВАТНИЧЕСКИЕ войны России.

Вы вроде в партийной школе были
И так парофинится на детских вопросах
Давайте обычный пример
Крым был турецким
А земля под Питером шведская
А сейчас они странным образом в России
Наверно Россия так защищалась постояно что новые земли у нее странным образом появлялись
Цитата:
111:
Ну, украинцы может и вояки как мы, максимум, но не до такой же степени.

Украинцы злее чеченцев
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 21:26
#9668
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Цитата:
Гога:
Финская , 1939 - или нет ?

Нет конечно
Вы что?? Русофоб??
Всем со школьной скамьи известно
Что если бы СССР не атаковал Финляндию то Финляндия во время ВОВ захватила бы Ленинград
СССР же в будущее мог заглядывать
Как и Россия сейчас
Если бы сейчас не напали на Украину
То в марте украинские Войска шли по красной площади!!!
Нападение это защита!
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1443
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 21:46
#9669
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