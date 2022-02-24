Отправлено: - 20:58

drakon:

А где они - проходят?

Цитата:Приезжай! В Екатеринбург. У нас противников дубинками разгоняют и закрывают на 30 суток. А кто за войну - тех охраняют. Участвуй. Правда лететь долго придется, через север. Все пространство закрыли