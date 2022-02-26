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≡ Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43651
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 08:48
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Мели, скребли, чистили, мыли - ждали. Топтались, суетились, выглядывали, перечитывали челобитные - встречали. Депутат появился в одиннадцать. Выспался. Очень хотелось спросить: а почему не в восемь утра, как принимают в детские сады наших плачущих, невыспавшихся детей? Но что это я, не холопье это дело рассуждать, когда появится барин.
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С
§ Степаныч
(Пользователи)
Регистрация:
29.01.22
Сообщений:
4
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 17:23
#15
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Ненавижу людей,которые ковыряя спичкой в зубах,говорят "Докажите нам!".
А сами вы недоумки? Не умеете читать?
Вот пример человека,который докапывается до сути. Человека,который бьется за вас зовут Болат Нурхожаев. И он человек с большой буквы.

"У меня вот эти данные никак не укладываются в голову. В Костанайской и Кызылординской области примерное одинаковое количество населения, 880 000 и 800 000, это данные 2015-16 годов. В связи с рождаемостью и убыли может мы сравнялись. По онкологии в Костанае зарегистрировано 13000, в Кызылорде 4721, в 2021 году впервые зарегистрированных 2300 и 1000, умерших 738 и 426 соответственно. Такой разнице по онкологии областей с примерно равным количеством населения должно же быть какое то обьяснение? Или где то цифрами манипулируют, или где то есть какие то причины роста. Может в Костанае основная часть жителей в городах, сменной работы много и тд. Может и хроноцид добивает, хотя в Кызылординской области мы только в 2018 году отменили двойное "летнее" время.. В любом случае какая то объяснимая причина должна же быть."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9500
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 19:16
#16
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Цитата:
Степаныч:
Такой разнице по онкологии областей с примерно равным количеством населения должно же быть какое то обьяснение?

Вообще, что по поводу онкологии думают мировые ученые, настоящие?
Это время на час назад везде виновато?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8498
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 19:29
#17
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Цитата:
Степаныч:
Ненавижу людей,которые ковыряя спичкой в зубах,говорят "Докажите нам!". А сами вы недоумки? Не умеете читать?

Интересно почему у сторонников перевода времени, такая хамоватая манера ведения дискуссии?
4 сообщения у товарища ещё месяца нет на форуме,а уже всех недоумками обозвал,людей он чё то ненавидит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9500
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 19:33
#18
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Цитата:
Добринцофф:
людей он чё то ненавидит.

Потому что время, неправильное..
Таких людей как Ведлер, понять нужно..
Психика немного нарушена жеж..
Все это Время..
Понять надо и принять..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9500
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 19:39
#19
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Блин, порылся, что то про онкологию ни слова, и это, по женски которое у девушек..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
140
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 20:15
#20
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Цитата:
Добринцофф:
уже всех недоумками обозвал

Обзывают обычно в утвердительной форме.
А в данном случае был вопрос. В стиле: "А сами глупые? Сами разобраться не можете?"
То бишь, людям даётся возможность доказать, что они не недоумки и способны сами дойти до истины и привести обоснованные аргументы в защиту своей позиции.
Вместо этого оппоненты предпочитают не тему обсуждать, а автора статьи. Ибо по сути вопроса сказать нечего.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
140
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 20:18
#21
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Цитата:
111:
везде виновато?

Да.
Почитайте статью под баннером. Там всё объясняется.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8498
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 20:39
#22
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Цитата:
Skeptic:
Обзывают обычно в утвердительной форме. А в данном случае был вопрос. В стиле: "А сами глупые? Сами разобраться не можете?"

Всё таки там было написано"недоумки"
Ну и ненавидит он всех,кто против.
Цитата:
Skeptic:
Вместо этого оппоненты предпочитают не тему обсуждать, а автора статьи. Ибо по сути вопроса сказать нечего.

Всё было сказано и уже не раз,сколько можно одно и то же переписывать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9500
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 20:40
#23
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Цитата:
Skeptic:
Почитайте статью под баннером. Там

Это где, не понял что то..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
140
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 21:14
#24
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Цитата:
111:
Это где

Под баннером "Почему активисты хотят вернуть природное время".
На главной странице справа вверху. Бирюзовый. Там ещё человечек на фоне часов нарисован.
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