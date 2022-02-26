Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»

Отправлено: - 17:23

Ненавижу людей,которые ковыряя спичкой в зубах,говорят "Докажите нам!".

А сами вы недоумки? Не умеете читать?

Вот пример человека,который докапывается до сути. Человека,который бьется за вас зовут Болат Нурхожаев. И он человек с большой буквы.



"У меня вот эти данные никак не укладываются в голову. В Костанайской и Кызылординской области примерное одинаковое количество населения, 880 000 и 800 000, это данные 2015-16 годов. В связи с рождаемостью и убыли может мы сравнялись. По онкологии в Костанае зарегистрировано 13000, в Кызылорде 4721, в 2021 году впервые зарегистрированных 2300 и 1000, умерших 738 и 426 соответственно. Такой разнице по онкологии областей с примерно равным количеством населения должно же быть какое то обьяснение? Или где то цифрами манипулируют, или где то есть какие то причины роста. Может в Костанае основная часть жителей в городах, сменной работы много и тд. Может и хроноцид добивает, хотя в Кызылординской области мы только в 2018 году отменили двойное "летнее" время.. В любом случае какая то объяснимая причина должна же быть."