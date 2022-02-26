Отправлено: - 21:23

Гога:

_____Скока - скока ??

Добринцофф:

Ну да,не всем дано понять,что лучше сегодня защищать свою страну под Киевом,чем завтра в Воронеже или Ростове.

ACROS:

Всё пока в цвет, в линию: - есть такое понятие - тактика; или же дезинформация( ДЕЗА)противника с целью отвлечения от основного удара. Алягер ком алягер.

ACROS:

кроме 08.08.08.- принуждение к миру), пожалуйста: - ЗАХВАТНИЧЕСКИЕ войны России.

111:

Ну, украинцы может и вояки как мы, максимум, но не до такой же степени.

Цитата:Щас уже больше правдаЛежит рязанский парень на улице в Киеве неприбранный И не приберут наверноСобаки сгрызут как его отца в ГрозномА 80 лет назад его прадед защищал Киев и погиб как герой А этот теперь просто цифра в статистикеИ за него родителям будет стыдно теперьЦитата:СогласенТолько уговорДавай на 9 мая вдовоем возложим цветы не советским войнам а солдатам Вермахта и ссОни всё-таки свою родину защищалиА как мы знаем ее лучше защищать под Москвой а не в БерлинеПотому они герои ведь для нас да?Цитата:Ну я и говорю МО РФ это надёжный источник инфыТолько верить им нельзя вообщеМало лиВдруг опять алягерм комЦитата:Вы вроде в партийной школе былиИ так парофинится на детских вопросахДавайте обычный примерКрым был турецкимА земля под Питером шведскаяА сейчас они странным образом в РоссииНаверно Россия так защищалась постояно что новые земли у нее странным образом появлялисьЦитата:Украинцы злее чеченцев