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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43651
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
906
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 20:52
#330
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Цитата:
serg kost:

Блин, сейчас соберу винтовки и отнесу путину. Он где, в Екате или Тагиле?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
642
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 20:54
#331
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Цитата:
serg kost:
У России заканчиваются винтовки и пули"

Наслушаются блохастые коты таких идиотов и сносит у них крышу :lol: :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24381
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 20:55
#332
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Цитата:
Мишаня:
А сам - на митинги ура-патриотов в поддержку войны!

А где они - проходят? Может - приеду... :lol: ;-)
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
906
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 20:58
#333
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Цитата:
drakon:
А где они - проходят?

Приезжай! В Екатеринбург. У нас противников дубинками разгоняют и закрывают на 30 суток. А кто за войну - тех охраняют. Участвуй. Правда лететь долго придется, через север. Все пространство закрыли
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
642
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 21:00
#334
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Цитата:
Мишаня:
В телеге униан

Любитель по помойкам шастать? :lol: :lol: :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24381
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 21:12
#335
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Цитата:
Мишаня:
в Киеве население коктейлями молотова жгут бтр с нашими детьми.

Что, Российские дети, на БТРах, в Киев - приехали?... 8-) :-o
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
642
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 21:17
#336
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Цитата:
drakon:
Что, Российские дети, на БТРах, в Киев - приехали?

Жертвы штопаных гордонов, обитатели помоек типа Униан, Цензор.нет и пр)))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
970
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 21:23
#337
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Цитата:
Мишаня: Блиц-криг не удался.
За двое суток дошли до Киева и взяли Харьков и Николаев. Уничтожены авиация и ПВО ВСУ. Зеленский сбежал из Киева. И это не блицкриг?! А что тогда блицкриг?
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