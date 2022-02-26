Отправлено: - 19:03

Уже не ваш земляк:

А куда же смотрят модераторы?

Цитата:Сама новость - про две темы. Так что обсуждать можно обе. Нарушения нет.Напоминаю - жалобы на модерацию присылайте в личку. В следующий раз будем удалять такие комментарии полностью. Вопросы редакции - в другой ветке