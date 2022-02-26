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≡ В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43651
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 14:24
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Акция на площади у здания Академии наук согласована с местными властями. Организаторами выступили экологическое движение «Чистый воздух Алматы», объединение HAQ, группы Almaty Clean Air and Water Action, городские экоактивисты.
Читать новость

Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
918
Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...
Отправлено: 26.02.22 - 19:03
#30
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А куда же смотрят модераторы?

Сама новость - про две темы. Так что обсуждать можно обе. Нарушения нет.
Напоминаю - жалобы на модерацию присылайте в личку. В следующий раз будем удалять такие комментарии полностью. Вопросы редакции - в другой ветке
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9481
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 19:10
#31
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Сама новость - про две темы

Это невероятно..
Не вам, но по теме..
Вообще как эти две абсолютно разные новости митингующие соединили?
Может еще бы и про время сказали, которое в костанайской области неправильное..
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