Прогноз на 5 дней
ясно-10°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 21 из 21«1...192021
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43651
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Читать новость

a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15832
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:03
#300
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В Крыму, не думаю что Путина сильно волновали права русскоязычных


ну это чушь что вы сказали.
Лужков там перевернулся наверное.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15832
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:10
#301
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от евровидения Россию отстранили.
агония европейских байденов.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9481
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:15
#302
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что тут, еще не кончилось смотрю восхваление Путина .
Молодцы, так держать!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2691
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:38
#303
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Цитата:
alex_60:
чушь


Путин, прежде всего военный и прагматик.
И он готов перестать бомбить и послать делегацию из низших чинов в Минск для переговоров с украинской стороной: где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15832
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:42
#304
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
послать делегацию из низших чинов в Минск для переговоров с украинской стороной: где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.


подписывать акт капитуляции будут военные думаю.
на Путина, Лаврова ввели.
осталось на российских бомжей ввести санкции.
больше уже не на кого.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15832
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:44
#305
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.


это да, согласен.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15436
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:47
#306
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
послать делегацию из низших чинов в Минск для переговоров с украинской стороной: где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.

С этим он справится и без делегации. С привлечением делегации уже будут обсуждаться вопросы несколько иного уровня. Например легитимность действующей власти на Украине или передача власти в Украине под внешнее управление России.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15832
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:58
#307
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Президент Сербии Вучич заявил, что правительство не будет вводить санкции против России Фото: Florion Goga / Reuters Сербское правительство поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России, заявил президент Сербии Александр Вучич./

еще В 1986 году я знал , будучи там, в Югославии,
что они нас никогда не предадут.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2691
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 00:24
#308
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
чушь


В Прибалтике русских гнобят и унижают не хуже чем на Украине, но Путин не бомбит и не вводит войска в эти русофобские балтийские страны , потому что - это не главное.
Потому что в Балтийском море у него всё схвачено: надёжные порты и каналы для экономического грузооборота и у Балтийского флота есть все коммуникации.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8769
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 00:30
#309
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В Прибалтике русских гнобят и унижают не хуже чем на Украине,

Вы что то путаете, гнобить и стрелять разные вещи. Когда гнобят, ка вы говорите кому нравится может и подстроиться или переехать. А когда стреляют, не всегда можно успеть.

[Исправлено: elektron, 25.02.2022 - 19:33]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9481
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 11:54
#310
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, трибунал, то есть повешение либо расстоел Зеленского будет в Пекине..
Хорошая новость..
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2661
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 19:05
#311
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Прозвучал очень правильный коммент про то, что собаки лают, а караван - идёт. Действительно, а что мешало за эти 8 лет решить вопросы с Донбассом?! А теперь получайте то, что заслужили! А Зе заслуженно получает звание использованного контрацептива - попользовались и выкинут. Неужели была такая сильная уверенность в коллективном Западе?! Неужели нельзя было просчитать всех вариантов?!


На мой взгляд суть: собаки лают, а караван идёт и типа за 8 лет никаких мер не приняли, не решили проблему, кто не принял меры и не решил проблему? Ну тогда получается все получайте, что заслужили.

Не хотел, но давай порассуждаем. По ту сторону якобы националисты, вопрос сколько их 5 или 10 процентов, может 2. Не большинство же.

Отмечают, что чуть ли не каждый третьи из них по национальности русский и они борются за свою землю. Если кто то вступил на чужую землю-с их слов это аккупанты и.т.д.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9481
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 19:08
#312
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что там нового, а то я без телека остался, захватили что нибудь наши военные?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10910
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 19:15
#313
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В интернете много фейков. Всякие тиктоки просто кишат ими. Думаю надо подождать ещё немного, Россия на долго там не задержится. Цель щас достигнут и уйдут. Кстати, у нас в январе всю страну отключили от инета , а в Украине прям чуть ли не в прямом эфире всё показывают Хотя скорей всего фейки)
Профайл
Страница 21 из 21«1...192021
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer, 111, Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS