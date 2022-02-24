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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43651
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:03
Цитата:
ну это чушь что вы сказали.
Лужков там перевернулся наверное.
ACROS:
В Крыму, не думаю что Путина сильно волновали права русскоязычных
В Крыму, не думаю что Путина сильно волновали права русскоязычных
ну это чушь что вы сказали.
Лужков там перевернулся наверное.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:10
от евровидения Россию отстранили.
агония европейских байденов.
агония европейских байденов.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:15
Ну что тут, еще не кончилось смотрю восхваление Путина .
Молодцы, так держать!
Молодцы, так держать!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2691
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:38
Цитата:
Цитата:
Путин, прежде всего военный и прагматик.
И он готов перестать бомбить и послать делегацию из низших чинов в Минск для переговоров с украинской стороной: где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.
alex_60:
Цитата:
alex_60:
чушь
чушь
Путин, прежде всего военный и прагматик.
И он готов перестать бомбить и послать делегацию из низших чинов в Минск для переговоров с украинской стороной: где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:42
Цитата:
подписывать акт капитуляции будут военные думаю.
на Путина, Лаврова ввели.
осталось на российских бомжей ввести санкции.
больше уже не на кого.
ACROS:
послать делегацию из низших чинов в Минск для переговоров с украинской стороной: где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.
послать делегацию из низших чинов в Минск для переговоров с украинской стороной: где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.
подписывать акт капитуляции будут военные думаю.
на Путина, Лаврова ввели.
осталось на российских бомжей ввести санкции.
больше уже не на кого.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:44
Цитата:
это да, согласен.
ACROS:
где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.
где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.
это да, согласен.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15436
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:47
Цитата:
С этим он справится и без делегации. С привлечением делегации уже будут обсуждаться вопросы несколько иного уровня. Например легитимность действующей власти на Украине или передача власти в Украине под внешнее управление России.
ACROS:
послать делегацию из низших чинов в Минск для переговоров с украинской стороной: где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.
послать делегацию из низших чинов в Минск для переговоров с украинской стороной: где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.
С этим он справится и без делегации. С привлечением делегации уже будут обсуждаться вопросы несколько иного уровня. Например легитимность действующей власти на Украине или передача власти в Украине под внешнее управление России.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:58
//Президент Сербии Вучич заявил, что правительство не будет вводить санкции против России Фото: Florion Goga / Reuters Сербское правительство поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России, заявил президент Сербии Александр Вучич./
еще В 1986 году я знал , будучи там, в Югославии,
что они нас никогда не предадут.
еще В 1986 году я знал , будучи там, в Югославии,
что они нас никогда не предадут.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2691
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 00:24
Цитата:
В Прибалтике русских гнобят и унижают не хуже чем на Украине, но Путин не бомбит и не вводит войска в эти русофобские балтийские страны , потому что - это не главное.
Потому что в Балтийском море у него всё схвачено: надёжные порты и каналы для экономического грузооборота и у Балтийского флота есть все коммуникации.
alex_60:
чушь
чушь
В Прибалтике русских гнобят и унижают не хуже чем на Украине, но Путин не бомбит и не вводит войска в эти русофобские балтийские страны , потому что - это не главное.
Потому что в Балтийском море у него всё схвачено: надёжные порты и каналы для экономического грузооборота и у Балтийского флота есть все коммуникации.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8769
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 00:30
Цитата:
Вы что то путаете, гнобить и стрелять разные вещи. Когда гнобят, ка вы говорите кому нравится может и подстроиться или переехать. А когда стреляют, не всегда можно успеть.
[Исправлено: elektron, 25.02.2022 - 19:33]
ACROS:
В Прибалтике русских гнобят и унижают не хуже чем на Украине,
В Прибалтике русских гнобят и унижают не хуже чем на Украине,
Вы что то путаете, гнобить и стрелять разные вещи. Когда гнобят, ка вы говорите кому нравится может и подстроиться или переехать. А когда стреляют, не всегда можно успеть.
[Исправлено: elektron, 25.02.2022 - 19:33]
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 11:54
О, трибунал, то есть повешение либо расстоел Зеленского будет в Пекине..
Хорошая новость..
Хорошая новость..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2661
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 19:05
Цитата:
На мой взгляд суть: собаки лают, а караван идёт и типа за 8 лет никаких мер не приняли, не решили проблему, кто не принял меры и не решил проблему? Ну тогда получается все получайте, что заслужили.
Не хотел, но давай порассуждаем. По ту сторону якобы националисты, вопрос сколько их 5 или 10 процентов, может 2. Не большинство же.
Отмечают, что чуть ли не каждый третьи из них по национальности русский и они борются за свою землю. Если кто то вступил на чужую землю-с их слов это аккупанты и.т.д.
Уже не ваш земляк:
Прозвучал очень правильный коммент про то, что собаки лают, а караван - идёт. Действительно, а что мешало за эти 8 лет решить вопросы с Донбассом?! А теперь получайте то, что заслужили! А Зе заслуженно получает звание использованного контрацептива - попользовались и выкинут. Неужели была такая сильная уверенность в коллективном Западе?! Неужели нельзя было просчитать всех вариантов?!
Прозвучал очень правильный коммент про то, что собаки лают, а караван - идёт. Действительно, а что мешало за эти 8 лет решить вопросы с Донбассом?! А теперь получайте то, что заслужили! А Зе заслуженно получает звание использованного контрацептива - попользовались и выкинут. Неужели была такая сильная уверенность в коллективном Западе?! Неужели нельзя было просчитать всех вариантов?!
На мой взгляд суть: собаки лают, а караван идёт и типа за 8 лет никаких мер не приняли, не решили проблему, кто не принял меры и не решил проблему? Ну тогда получается все получайте, что заслужили.
Не хотел, но давай порассуждаем. По ту сторону якобы националисты, вопрос сколько их 5 или 10 процентов, может 2. Не большинство же.
Отмечают, что чуть ли не каждый третьи из них по национальности русский и они борются за свою землю. Если кто то вступил на чужую землю-с их слов это аккупанты и.т.д.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 19:08
Ну что там нового, а то я без телека остался, захватили что нибудь наши военные?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10910
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 26.02.22 - 19:15
Цитата:
111:В интернете много фейков. Всякие тиктоки просто кишат ими. Думаю надо подождать ещё немного, Россия на долго там не задержится. Цель щас достигнут и уйдут. Кстати, у нас в январе всю страну отключили от инета , а в Украине прям чуть ли не в прямом эфире всё показывают Хотя скорей всего фейки)
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