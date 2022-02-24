Отправлено: - 19:05

Уже не ваш земляк:

Прозвучал очень правильный коммент про то, что собаки лают, а караван - идёт. Действительно, а что мешало за эти 8 лет решить вопросы с Донбассом?! А теперь получайте то, что заслужили! А Зе заслуженно получает звание использованного контрацептива - попользовались и выкинут. Неужели была такая сильная уверенность в коллективном Западе?! Неужели нельзя было просчитать всех вариантов?!

Цитата:На мой взгляд суть: собаки лают, а караван идёт и типа за 8 лет никаких мер не приняли, не решили проблему, кто не принял меры и не решил проблему? Ну тогда получается все получайте, что заслужили.Не хотел, но давай порассуждаем. По ту сторону якобы националисты, вопрос сколько их 5 или 10 процентов, может 2. Не большинство же.Отмечают, что чуть ли не каждый третьи из них по национальности русский и они борются за свою землю. Если кто то вступил на чужую землю-с их слов это аккупанты и.т.д.