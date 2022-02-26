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≡ "Больше публичности!" - Экс-сенатор Серик Бектурганов о том, как будет работать общественный совет Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43651
"Больше публичности!" - Экс-сенатор Серик Бектурганов о том, как будет работать общественный совет Костанайской области
Отправлено: 26.02.22 - 19:04
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Первое заседание общественного совета Костанайской области прошло 25 февраля в офисе партии «Ак жол». Из 30 избранных членов совета пришли только 24. Первый пункт в повестке – выборы председателя.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4489
Re: "Больше публичности!" - Экс-сенатор Серик...
Отправлено: 26.02.22 - 19:04
#1
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Одни и те же лица .Люди советской закваски .
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