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≡ В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43650
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 14:24
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Акция на площади у здания Академии наук согласована с местными властями. Организаторами выступили экологическое движение «Чистый воздух Алматы», объединение HAQ, группы Almaty Clean Air and Water Action, городские экоактивисты.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
136
Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...
Отправлено: 26.02.22 - 15:49
#15
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Проблеме алма-атинского воздуха уже не один десяток лет. Я ещё в 80-е с Кок-Тюбе наблюдал "корону" гостиницы "Казахстан" и макушку старой телевышки. Всё остальное - в сизом дыму.
Ещё в те годы власть и наука пытались эту задачу решить. Тогда выхода не нашли. Потом и не искали... И будут ли искать - не известно.
Ибо это требует огромных вложений, а наши чиновники к любой проблеме, требующей затрат, подходят исключительно через призму "А что Я с этого иметь буду?"
Со всеми вытекающими.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8769
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:51
#16
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Цитата:
111:
но верещаешь на своем родном иногда..

Ты для начала свой родной выучи. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 16:11
#17
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Цитата:
elektron:
для начала свой родной выучи.

Это как то влияет?
По моему я русский знаю по лучше многих тут..
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