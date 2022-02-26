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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:06
Уровень переобувания - Внучок.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:12
Идем дальше, украинцы сами взорвали многоэтажку жилую в Киеве..
Какой то ракетой, 17 этажей..
Неплохой выстрел!
Какой то ракетой, 17 этажей..
Неплохой выстрел!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:13
Цитата:
Отдыхают великие стратеги и знатоки проведения специальных операции, генералиссимусы - диванных войск.
111:
Ладно, все спят...
Ладно, все спят...
Отдыхают великие стратеги и знатоки проведения специальных операции, генералиссимусы - диванных войск.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:14
Цитата:
Денационализаторы...
Уид научил этому слову..
Kairat stayer:
Отдыхают великие стратеги и знатоки проведения специальных
Отдыхают великие стратеги и знатоки проведения специальных
Денационализаторы...
Уид научил этому слову..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:24
Ниче себе, Родина максафа вооружала до зубов Украину вооружением и военными инструкторами..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:29
Цитата:
Недостоверной информации и фейков много, с обоих сторон.
Официально Польша начала поставлять в Украину средства ПВО и различное вооружение и далее продолжать. На днях Великобритания скорее всего начнет помощь оказывать, по крайней мере обещали.
111:
Идем дальше, украинцы сами взорвали многоэтажку жилую в Киеве.. Какой то ракетой, 17 этажей.. Неплохой выстрел
Идем дальше, украинцы сами взорвали многоэтажку жилую в Киеве.. Какой то ракетой, 17 этажей.. Неплохой выстрел
Недостоверной информации и фейков много, с обоих сторон.
Официально Польша начала поставлять в Украину средства ПВО и различное вооружение и далее продолжать. На днях Великобритания скорее всего начнет помощь оказывать, по крайней мере обещали.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:32
Цитата:
По РБК показали.
Только как украинцы прицеливались, не понял..
Kairat stayer:
Недостоверной информации и
Недостоверной информации и
По РБК показали.
Только как украинцы прицеливались, не понял..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:35
Цитата:
по крайней мере обещали.
---
Спортсмен, вот ты вроде бы как взрослый (по возрасту), а так и не понял, что обещать - не значить жениться! Уже само НАТО объявило, что у них нет планов помогать Украине.Ты не знал об этом?!
ПыСы. Кстати, а чего ты не высказывался в январе?! Ждал, чья возьмёт?
Kairat stayer:
по крайней мере обещали.
---
Спортсмен, вот ты вроде бы как взрослый (по возрасту), а так и не понял, что обещать - не значить жениться! Уже само НАТО объявило, что у них нет планов помогать Украине.Ты не знал об этом?!
ПыСы. Кстати, а чего ты не высказывался в январе?! Ждал, чья возьмёт?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:39
Цитата:
Помолчал бы уже!
Франция направляет на 300 миллионов вооружения прямо сейчас..
Если не в теме, чего лезть то..
Уже не ваш земляк:
Уже само НАТО объявило, что у них нет планов помогать Украине
Уже само НАТО объявило, что у них нет планов помогать Украине
Помолчал бы уже!
Франция направляет на 300 миллионов вооружения прямо сейчас..
Если не в теме, чего лезть то..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:47
О, украинцы съели специально весь хлеб и теперь дают по две булки только в руки..
Только Путин сможет им там настроить пекарни..
Только Путин сможет им там настроить пекарни..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:57
Цитата:
Причем, выжидать или не выжидать, я конкретно за спецоперацию вообще не комментировал, не давал никаких оценок и прогнозов. Лишь на днях за Китай посты написал.
По факту, поляки много оружия уже переправили, они же члены НАТО. Ваши государственные СМИ об этом информировали.
При этом на днях форумные диванные эксперты, как и ты Александр Валерьевич говорили, мол НАТО не будет помогать.
Уже не ваш земляк:
Причем, выжидать или не выжидать, я конкретно за спецоперацию вообще не комментировал, не давал никаких оценок и прогнозов. Лишь на днях за Китай посты написал.
По факту, поляки много оружия уже переправили, они же члены НАТО. Ваши государственные СМИ об этом информировали.
При этом на днях форумные диванные эксперты, как и ты Александр Валерьевич говорили, мол НАТО не будет помогать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 16:01
Цитата:
Коллективно альянс не помогает, отдельно страны входящие в НАТО оказывают помощь.
Уже не ваш земляк:
Уже само НАТО объявило, что у них нет планов помогать Украине.
Уже само НАТО объявило, что у них нет планов помогать Украине.
Коллективно альянс не помогает, отдельно страны входящие в НАТО оказывают помощь.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2678
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 16:09
Цитата:
Он там родился или это страна его проживания ??
111:
Родина максафа
Родина максафа
Он там родился или это страна его проживания ??
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2678
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 16:11
Цитата:
Очевидно - это называется информационной войной или спланированным информационным вбросом.
Kairat stayer:
Недостоверной информации и фейков много, с обоих сторон.
Недостоверной информации и фейков много, с обоих сторон.
Очевидно - это называется информационной войной или спланированным информационным вбросом.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12088
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 16:30
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