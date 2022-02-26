Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...

Отправлено: - 15:49

Проблеме алма-атинского воздуха уже не один десяток лет. Я ещё в 80-е с Кок-Тюбе наблюдал "корону" гостиницы "Казахстан" и макушку старой телевышки. Всё остальное - в сизом дыму.

Ещё в те годы власть и наука пытались эту задачу решить. Тогда выхода не нашли. Потом и не искали... И будут ли искать - не известно.

Ибо это требует огромных вложений, а наши чиновники к любой проблеме, требующей затрат, подходят исключительно через призму "А что Я с этого иметь буду?"

Со всеми вытекающими.