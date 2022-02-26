Отправлено: - 15:39

Уже не ваш земляк:

Уже само НАТО объявило, что у них нет планов помогать Украине

Цитата:Помолчал бы уже!Франция направляет на 300 миллионов вооружения прямо сейчас..Если не в теме, чего лезть то..