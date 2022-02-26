Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-8°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 641 из 641«1...639640641
Ответить Новый топик
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1542
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:06
#9601
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень переобувания - Внучок.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:12
#9602
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идем дальше, украинцы сами взорвали многоэтажку жилую в Киеве..
Какой то ракетой, 17 этажей..
Неплохой выстрел!
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2652
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:13
#9603
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ладно, все спят...


Отдыхают великие стратеги и знатоки проведения специальных операции, генералиссимусы - диванных войск.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:14
#9604
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Отдыхают великие стратеги и знатоки проведения специальных

Денационализаторы...
Уид научил этому слову..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:24
#9605
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ниче себе, Родина максафа вооружала до зубов Украину вооружением и военными инструкторами..
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2652
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:29
#9606
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Идем дальше, украинцы сами взорвали многоэтажку жилую в Киеве.. Какой то ракетой, 17 этажей.. Неплохой выстрел


Недостоверной информации и фейков много, с обоих сторон.

Официально Польша начала поставлять в Украину средства ПВО и различное вооружение и далее продолжать. На днях Великобритания скорее всего начнет помощь оказывать, по крайней мере обещали.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:32
#9607
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Недостоверной информации и

По РБК показали.
Только как украинцы прицеливались, не понял..
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1542
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:35
#9608
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

по крайней мере обещали.
---
Спортсмен, вот ты вроде бы как взрослый (по возрасту), а так и не понял, что обещать - не значить жениться! Уже само НАТО объявило, что у них нет планов помогать Украине.Ты не знал об этом?!
ПыСы. Кстати, а чего ты не высказывался в январе?! Ждал, чья возьмёт?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:39
#9609
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Уже само НАТО объявило, что у них нет планов помогать Украине

Помолчал бы уже!
Франция направляет на 300 миллионов вооружения прямо сейчас..
Если не в теме, чего лезть то..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:47
#9610
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, украинцы съели специально весь хлеб и теперь дают по две булки только в руки..
Только Путин сможет им там настроить пекарни..
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2652
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 15:57
#9611
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:


Причем, выжидать или не выжидать, я конкретно за спецоперацию вообще не комментировал, не давал никаких оценок и прогнозов. Лишь на днях за Китай посты написал.

По факту, поляки много оружия уже переправили, они же члены НАТО. Ваши государственные СМИ об этом информировали.

При этом на днях форумные диванные эксперты, как и ты Александр Валерьевич говорили, мол НАТО не будет помогать.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2652
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 16:01
#9612
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Уже само НАТО объявило, что у них нет планов помогать Украине.


Коллективно альянс не помогает, отдельно страны входящие в НАТО оказывают помощь.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2678
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 16:09
#9613
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Родина максафа


Он там родился или это страна его проживания ??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2678
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 16:11
#9614
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Недостоверной информации и фейков много, с обоих сторон.


Очевидно - это называется информационной войной или спланированным информационным вбросом.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12088
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.02.22 - 16:30
#9615
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 641 из 641«1...639640641
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS