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≡ Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43650
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 08:48
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Мели, скребли, чистили, мыли - ждали. Топтались, суетились, выглядывали, перечитывали челобитные - встречали. Депутат появился в одиннадцать. Выспался. Очень хотелось спросить: а почему не в восемь утра, как принимают в детские сады наших плачущих, невыспавшихся детей? Но что это я, не холопье это дело рассуждать, когда появится барин.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
136
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 08:48
#1
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Тем, кто сейчас начнёт выступать против, советую для начала прочитать статью под баннером "Почему активисты хотят вернуть природное время".
На главной странице справа вверху. Бирюзовый. Там ещё человечек на фоне часов нарисован.
Нашли? Читайте... Вникайте... Довольно доходчиво написано.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
687
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 09:20
#2
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15436
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 09:28
#3
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Цитата:
Skeptic:
Почему активисты хотят вернуть природное время".

Я обещаю прочитать сразу две статьи: эту и другую: "Кто и почему не хочет возвращать природное время", сразу после того, как вторая статья появится там же, рядом с первой, чтобы взвесить все ЗА и ПРОТИВ. 8-)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
230
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 10:09
#4
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а где наша медицина то? что то ее плохо видно. Я не про тех медиков, которые по больницам и поликлиникам рассредоточены, а те которые задают тон нашей медицинской науке?. Нет у нас этого. А власть не желает думать о таких мелочах которые удобны для простого человека. У нас два мира в государстве, расположенных на разных полюсах. Богатые и чиновники у власти и с другой стороны простой люд. Менталитет у чинуш чванливый, пренебрежительный. На телекамеру говорит красиво и правильно, а глняь в его душу или то что он творит и увидишь двуликого Януса. Лицемерие и приспособленство, профессиональниый кретинизм.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
207
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 10:13
#5
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Непонятно про какого депутата речь, ни имён ни повода. Ах да, это же для того чтобы про часовой пояс написать. Депутат и снег это так, на разогрев
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
136
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 11:16
#6
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Цитата:
maxsaf:
Кто и почему не хочет возвращать природное время

А там есть и про это.
И вряд ли найдётся кто, кто смог бы логично и убедительно обосновать это "не хочет". Ибо все утверждения в пользу "не хочет" просто антинаучны.
Так что - не ждите. Не напишут. :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 11:41
#7
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Онкология тоже как и месячные из за часового пояса?
Надо с россиянами поделиться такой новостью.
Там то Жанна Фриске, то вот теперь Няня болеет раком..
Ну..
Понятно час.
Я как то просил статистику по месячным провести, никто не привел.
Сейчас по онкологии.
С чего это взято?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24379
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 13:33
#8
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Цитата:
111:
и месячные из за часового пояса?

От тебя, зависят, у кухарки... :lol: ;-)
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
433
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 14:38
#9
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Переведите часы на час в минус. Ходите на работу к 8:00, уходите в 17:00. Что вам мешает, и что изменится? Или от указилки сверху сразу заболеваемость понизитися (и есть ли ее рост вообще именно по причине времени?). Или вы думаете, что при переводе часов официально, не изменятся графики работы? Вспомните когда рабочий день стал начинаться в 9:00 а не в 8:00? Вот то-то...

[Исправлено: lelik1375, 26.02.2022 - 14:40]
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
433
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 14:43
#10
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А китайцы вообще скоро вымрут :lol: . Ведь у них один часовой пояс.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1542
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 15:14
#11
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Цитата:
Alehander:
Непонятно про какого депутата речь, ни имён ни повода

Ну так исправь это недоразумение! Ты тоже вроде бы как "журналист"!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 15:16
#12
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Цитата:
drakon:
От тебя, зависят, у кухарки

Ведлер говорит от акима области..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2678
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 15:26
#13
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Цитата:
Alehander:
Непонятно про какого депутата речь,


"....к нам приехал, к нам приехал, к нам приехал.. депутат, дорогой..."
Драили, мыли, чистили чуть ли не лизали, потом встреча с хлебом-солью, проезд по челяди и холопам на предмет выполнения и освоения "Рухани Жангыру", "Ауыл-ел бесыгы" и прочие многотенговые и поэтому аппетитные нац.проекты и совместное фотографирование на предмет идентификации этих дежурных, пафосных и ни к чему не обязывающих и абсолютно никому не нужных встреч. Затем выступление перед местным парт.хоз активом с ответами на пару заранее отрепетированных и дежурных вопросов от местного общественного совета. Ну, а опосля: ШЕСТОЙ вопрос - катание на тройках, пение хора цыган и обильный ужин.
Я помню, когда после январских событий, в телепрограмме "Атамкен-бизнес", ведущий спросил у депутата Мажилиса некоего Рау Альберта: ".... зачем вы нужны народу, какой от вас толк, вы даже не выступили и не встречались с митингующими, и вас даже не было ни видно и не слышно в эти дни....", и этот депутат Рау Альберт от Костанайской области, около минуты был в ступоре от такого неожиданного и смелого вопроса и кажется сильно обиделся на ведущего.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
824
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Депутат приехал!»
Отправлено: 26.02.22 - 15:47
#14
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Ольга все верно пишет! А диванных экспердов, которым и так хорошо, не слушайте, мы за возврат природного времени!
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