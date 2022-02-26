Отправлено: - 15:26

Alehander:

Непонятно про какого депутата речь,

Цитата:"....к нам приехал, к нам приехал, к нам приехал.. депутат, дорогой..."Драили, мыли, чистили чуть ли не лизали, потом встреча с хлебом-солью, проезд по челяди и холопам на предмет выполнения и освоения "Рухани Жангыру", "Ауыл-ел бесыгы" и прочие многотенговые и поэтому аппетитные нац.проекты и совместное фотографирование на предмет идентификации этих дежурных, пафосных и ни к чему не обязывающих и абсолютно никому не нужных встреч. Затем выступление перед местным парт.хоз активом с ответами на пару заранее отрепетированных и дежурных вопросов от местного общественного совета. Ну, а опосля: ШЕСТОЙ вопрос - катание на тройках, пение хора цыган и обильный ужин.Я помню, когда после январских событий, в телепрограмме "Атамкен-бизнес", ведущий спросил у депутата Мажилиса некоего Рау Альберта: ".... зачем вы нужны народу, какой от вас толк, вы даже не выступили и не встречались с митингующими, и вас даже не было ни видно и не слышно в эти дни....", и этот депутат Рау Альберт от Костанайской области, около минуты был в ступоре от такого неожиданного и смелого вопроса и кажется сильно обиделся на ведущего.