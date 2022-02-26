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В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43650
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 14:24
Акция на площади у здания Академии наук согласована с местными властями. Организаторами выступили экологическое движение «Чистый воздух Алматы», объединение HAQ, группы Almaty Clean Air and Water Action, городские экоактивисты.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 824
Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...
Отправлено: 26.02.22 - 14:24
Ага, за экологию теперь митинги. На самом деле это звенья все той же цепи. Обкатка протестных технологий, только под другим соусом. Вспомнил анедот про украинцев, которые за экологию боролись потому, как леса повырубылы, реки повысыхалы и москаля не утопыть не повисыть. Нелалеко от правды оказался этот анекдот в украинских реалиях. Чем кончилось все это видим по телевизору. Путин все правильно сделал. Нацизм надо уничтожать в зародыше.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8769
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 14:36
Цитата:
Мне вот интересно, где все эти поддержатели все 8-мь лет были, когда Донбасс бомбили? Или это другое?
NG.kz:
Некоторые участники выражают поддержку Украине
Некоторые участники выражают поддержку Украине
Мне вот интересно, где все эти поддержатели все 8-мь лет были, когда Донбасс бомбили? Или это другое?
Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...
Отправлено: 26.02.22 - 14:40
Эти два события как то связали же..
В грязном воздухе виновата война на Украине..
Как то неправдоподобно звучит..
А этот,Лакшми ни при чем?
В грязном воздухе виновата война на Украине..
Как то неправдоподобно звучит..
А этот,Лакшми ни при чем?
Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...
Отправлено: 26.02.22 - 14:40
А кроме "Радио Азаттык" больше некого цитировать? Нам же США прямо-таки родные
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2678
Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...
Отправлено: 26.02.22 - 14:50
Цитата:
Другое: - это ДЕБИЛЫ и МАНКУРТЫ вместе с экологами вышли, раз они советских солдат , освободивших в 20 веке весь МИР от ФАШИЗМА, от НАЦИЗМА считают оккупантами. Между советскими солдатами освободившие Европу от гитлеровских оккупантов и российскими солдатами воюющих с братьями славянами - две большие разницы.
elektron:
Или это другое?
Или это другое?
Другое: - это ДЕБИЛЫ и МАНКУРТЫ вместе с экологами вышли, раз они советских солдат , освободивших в 20 веке весь МИР от ФАШИЗМА, от НАЦИЗМА считают оккупантами. Между советскими солдатами освободившие Европу от гитлеровских оккупантов и российскими солдатами воюющих с братьями славянами - две большие разницы.
Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...
Отправлено: 26.02.22 - 14:55
Цитата:
"Братья", которые славят Бандеру и Шухевича, Дивизию СС Галичина, устраивают факельные шествия, валят памятники Жукову, Рокоссовскому, Нападают на ветеранов ВОВ, отменили День Победы 9 мая, 8 лет утюжат Донбасс.... Какие милые "родственники". В ноябре 2013, когда не было ни Крыма, ни Донбасса скакали на майдане - "Москаляку нагиляку", "Москалей на ножи". Если ты слепой, не думай, что все этого не видят. Нашел "Братьев"
ACROS:
воюющих с братьями славянами
воюющих с братьями славянами
"Братья", которые славят Бандеру и Шухевича, Дивизию СС Галичина, устраивают факельные шествия, валят памятники Жукову, Рокоссовскому, Нападают на ветеранов ВОВ, отменили День Победы 9 мая, 8 лет утюжат Донбасс.... Какие милые "родственники". В ноябре 2013, когда не было ни Крыма, ни Донбасса скакали на майдане - "Москаляку нагиляку", "Москалей на ножи". Если ты слепой, не думай, что все этого не видят. Нашел "Братьев"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8769
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:07
Цитата:
Я так скажу, довелось в 1991-ом служить в/на Украине. Нормальные в основном ребята были, вместе держались. Но было несколько, которые только на мове, уже тогда верещали. Да и как же забыть 8-мь лет Донбасса. Причём многие не по своей воле шли туда воевать. Правосеки заставляли, и своих же сослуживцев расстреливали за отказ стрелять по противнику, то бишь по братьям или за желание перейти на другую сторону.
ACROS:
воюющих с братьями славянами
воюющих с братьями славянами
Я так скажу, довелось в 1991-ом служить в/на Украине. Нормальные в основном ребята были, вместе держались. Но было несколько, которые только на мове, уже тогда верещали. Да и как же забыть 8-мь лет Донбасса. Причём многие не по своей воле шли туда воевать. Правосеки заставляли, и своих же сослуживцев расстреливали за отказ стрелять по противнику, то бишь по братьям или за желание перейти на другую сторону.
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:13
Цитата:
Ты украинцев убивал что ли за это?
elektron:
так скажу, довелось в 1991-ом
так скажу, довелось в 1991-ом
Ты украинцев убивал что ли за это?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8769
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:16
Цитата:
Ты не передёргивай. Тогда войны на Донбассе не было. Просто служили, никто никого не убивал, во всяком случае не в военных действиях.
111:
Ты украинцев убивал что ли за это?
Ты украинцев убивал что ли за это?
Ты не передёргивай. Тогда войны на Донбассе не было. Просто служили, никто никого не убивал, во всяком случае не в военных действиях.
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:29
Цитата:
Ты же написал кого то расстоеливали, это про Донбасс что ли.
Хорошо.
А что, если разговариваешь на родном языке, это плохо?
Ты сейчас у себя на Родине не разговариваешь на родном языке что ли?
Ну раз украинцам нельзя было на своем?
А чеченцы в армии, дагестанцы, не говорили в армии на своем родном меж собой?
А русские?
Каким образом это плохо?
elektron:
Тогда войны на Донбассе
Тогда войны на Донбассе
Ты же написал кого то расстоеливали, это про Донбасс что ли.
Хорошо.
А что, если разговариваешь на родном языке, это плохо?
Ты сейчас у себя на Родине не разговариваешь на родном языке что ли?
Ну раз украинцам нельзя было на своем?
А чеченцы в армии, дагестанцы, не говорили в армии на своем родном меж собой?
А русские?
Каким образом это плохо?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8769
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:32
Цитата:
А где я отметил, что это плохо?
111:
Каким образом это плохо?
Каким образом это плохо?
А где я отметил, что это плохо?
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:35
Цитата:
Цитата:
Ну это как вроде сказано с издёвкой, над их родным языком..
elektron:
где я отметил, что это плохо?
где я отметил, что это плохо?
Цитата:
elektron:
Нормальные в основном ребята были, вместе держались. Но было несколько, которые только на мове, уже тогда верещали
Нормальные в основном ребята были, вместе держались. Но было несколько, которые только на мове, уже тогда верещали
Ну это как вроде сказано с издёвкой, над их родным языком..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8769
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:38
Цитата:
Это простая констанция факта. Каждый понимает в меру своей испорченности.
111:
Ну это как вроде сказано с издёвкой, над их родным языком..
Ну это как вроде сказано с издёвкой, над их родным языком..
Это простая констанция факта. Каждый понимает в меру своей испорченности.
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:44
Цитата:
Ну я например про тебя никогда не скажу, что ты нормальный, но верещаешь на своем родном иногда..
Это как то для меня не очень что ли..
Для меня говорить на другого,так, считается издевкой..
Над врагами может да, это нормально, но разве в 91м они были врагами..
elektron:
Каждый понимает в меру своей испорченности.
Каждый понимает в меру своей испорченности.
Ну я например про тебя никогда не скажу, что ты нормальный, но верещаешь на своем родном иногда..
Это как то для меня не очень что ли..
Для меня говорить на другого,так, считается издевкой..
Над врагами может да, это нормально, но разве в 91м они были врагами..
-
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