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≡ В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43650
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 14:24
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Акция на площади у здания Академии наук согласована с местными властями. Организаторами выступили экологическое движение «Чистый воздух Алматы», объединение HAQ, группы Almaty Clean Air and Water Action, городские экоактивисты.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
824
Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...
Отправлено: 26.02.22 - 14:24
#1
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Ага, за экологию теперь митинги. На самом деле это звенья все той же цепи. Обкатка протестных технологий, только под другим соусом. Вспомнил анедот про украинцев, которые за экологию боролись потому, как леса повырубылы, реки повысыхалы и москаля не утопыть не повисыть. Нелалеко от правды оказался этот анекдот в украинских реалиях. Чем кончилось все это видим по телевизору. Путин все правильно сделал. Нацизм надо уничтожать в зародыше.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8769
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 14:36
#2
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Цитата:
NG.kz:
Некоторые участники выражают поддержку Украине

Мне вот интересно, где все эти поддержатели все 8-мь лет были, когда Донбасс бомбили? Или это другое?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...
Отправлено: 26.02.22 - 14:40
#3
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Эти два события как то связали же..
В грязном воздухе виновата война на Украине..
Как то неправдоподобно звучит..
А этот,Лакшми ни при чем?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
638
Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...
Отправлено: 26.02.22 - 14:40
#4
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А кроме "Радио Азаттык" больше некого цитировать? Нам же США прямо-таки родные
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2678
Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...
Отправлено: 26.02.22 - 14:50
#5
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Цитата:
elektron:
Или это другое?


Другое: - это ДЕБИЛЫ и МАНКУРТЫ вместе с экологами вышли, раз они советских солдат , освободивших в 20 веке весь МИР от ФАШИЗМА, от НАЦИЗМА считают оккупантами. Между советскими солдатами освободившие Европу от гитлеровских оккупантов и российскими солдатами воюющих с братьями славянами - две большие разницы.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
638
Re: В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые...
Отправлено: 26.02.22 - 14:55
#6
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Цитата:
ACROS:
воюющих с братьями славянами

"Братья", которые славят Бандеру и Шухевича, Дивизию СС Галичина, устраивают факельные шествия, валят памятники Жукову, Рокоссовскому, Нападают на ветеранов ВОВ, отменили День Победы 9 мая, 8 лет утюжат Донбасс.... Какие милые "родственники". В ноябре 2013, когда не было ни Крыма, ни Донбасса скакали на майдане - "Москаляку нагиляку", "Москалей на ножи". Если ты слепой, не думай, что все этого не видят. Нашел "Братьев"
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8769
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:07
#7
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Цитата:
ACROS:
воюющих с братьями славянами

Я так скажу, довелось в 1991-ом служить в/на Украине. Нормальные в основном ребята были, вместе держались. Но было несколько, которые только на мове, уже тогда верещали. Да и как же забыть 8-мь лет Донбасса. Причём многие не по своей воле шли туда воевать. Правосеки заставляли, и своих же сослуживцев расстреливали за отказ стрелять по противнику, то бишь по братьям или за желание перейти на другую сторону.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:13
#8
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Цитата:
elektron:
так скажу, довелось в 1991-ом

Ты украинцев убивал что ли за это?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8769
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:16
#9
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Цитата:
111:
Ты украинцев убивал что ли за это?

Ты не передёргивай. Тогда войны на Донбассе не было. Просто служили, никто никого не убивал, во всяком случае не в военных действиях.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:29
#10
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Цитата:
elektron:
Тогда войны на Донбассе

Ты же написал кого то расстоеливали, это про Донбасс что ли.
Хорошо.
А что, если разговариваешь на родном языке, это плохо?
Ты сейчас у себя на Родине не разговариваешь на родном языке что ли?
Ну раз украинцам нельзя было на своем?
А чеченцы в армии, дагестанцы, не говорили в армии на своем родном меж собой?
А русские?
Каким образом это плохо?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8769
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:32
#11
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Цитата:
111:
Каким образом это плохо?

А где я отметил, что это плохо?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:35
#12
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Цитата:
elektron:
где я отметил, что это плохо?

Цитата:
elektron:
Нормальные в основном ребята были, вместе держались. Но было несколько, которые только на мове, уже тогда верещали

Ну это как вроде сказано с издёвкой, над их родным языком..
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8769
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:38
#13
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Цитата:
111:
Ну это как вроде сказано с издёвкой, над их родным языком..

Это простая констанция факта. Каждый понимает в меру своей испорченности. :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9466
В Алматы проходит митинг за чистый воздух. Некоторые участники выражают поддержку Украине
Отправлено: 26.02.22 - 15:44
#14
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Цитата:
elektron:
Каждый понимает в меру своей испорченности.

Ну я например про тебя никогда не скажу, что ты нормальный, но верещаешь на своем родном иногда..
Это как то для меня не очень что ли..
Для меня говорить на другого,так, считается издевкой..
Над врагами может да, это нормально, но разве в 91м они были врагами..
Профайл
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