Отправлено: - 15:35

elektron:

где я отметил, что это плохо?

elektron:

Нормальные в основном ребята были, вместе держались. Но было несколько, которые только на мове, уже тогда верещали

Цитата:Цитата:Ну это как вроде сказано с издёвкой, над их родным языком..