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≡ Сирены сработают 1 марта по всему Казахстану
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43648
Сирены сработают 1 марта по всему Казахстану
Отправлено: 26.02.22 - 13:04
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В рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта 2022 года с 09.00 по 12.00 часов запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты. "Внимание всем" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9452
Re: Сирены сработают 1 марта по всему Казахстану
Отправлено: 26.02.22 - 13:04
#1
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Как это помогло Украине, просто интересно..
Может дуделки эти оставить в покое, и заняться причиной прежде всего?
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