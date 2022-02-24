Отправлено: - 23:42

ACROS:

послать делегацию из низших чинов в Минск для переговоров с украинской стороной: где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.

Цитата:подписывать акт капитуляции будут военные думаю.на Путина, Лаврова ввели.осталось на российских бомжей ввести санкции.больше уже не на кого.