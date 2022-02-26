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≡ Тренеры сборной Казахстана понесут ответственность за нулевой результат на Играх
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43648
Тренеры сборной Казахстана понесут ответственность за нулевой результат на Играх
Отправлено: 26.02.22 - 11:50
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За нулевой результат Казахстана на Олимпиаде в Пекине ответят тренеры сборной. Как минимум пять фамилий взял на карандаш министр культуры и спорта Даурен Абаев. Наставники всему виной назвали нехватку денег и спортивных объектов
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9452
Re: Тренеры сборной Казахстана понесут ответственность за...
Отправлено: 26.02.22 - 11:50
#1
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Тренеров убрать, оставить хозяев спортиков, которые вмешивались в работу тренера.
Это как в нашем футболе, главное не тренер, главное игры между хозяевами..
Потому в футболе мы тоже ноль..
Хоть на тренерах сэкономим..
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