Прогноз на 5 дней
туман-12°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что будет с арендой жилья в Казахстане весной, рассказали эксперты
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43648
Что будет с арендой жилья в Казахстане весной, рассказали эксперты
Отправлено: 26.02.22 - 11:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты в сфере недвижимости рассказали, что будет с арендой жилья после запуска новой программы, которая предусматривает компенсацию 50 процентов стоимости аренды жилья для граждан с доходами ниже прожиточного минимума.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9452
Re: Что будет с арендой жилья в Казахстане весной, рассказали...
Отправлено: 26.02.22 - 11:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
У кого хаты убитые, тем может и выгодно заселять таких людей, семью и многочисленных родственников..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS