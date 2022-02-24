Прогноз на 5 дней
переменная облачность-14°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • З-СЗ, 1.45 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 21 из 21«1...192021
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43644
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Читать новость

a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15829
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:03
#300
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В Крыму, не думаю что Путина сильно волновали права русскоязычных


ну это чушь что вы сказали.
Лужков там перевернулся наверное.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15829
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:10
#301
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от евровидения Россию отстранили.
агония европейских байденов.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9420
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:15
#302
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что тут, еще не кончилось смотрю восхваление Путина .
Молодцы, так держать!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2673
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:38
#303
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Цитата:
alex_60:
чушь


Путин, прежде всего военный и прагматик.
И он готов перестать бомбить и послать делегацию из низших чинов в Минск для переговоров с украинской стороной: где главное условие - демилитаризация и денацинация страны.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15829
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:42
#304
Комментарий проходит проверку.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15829
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 23:44
#305
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 21 из 21«1...192021
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: alex_60, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS