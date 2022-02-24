Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43643
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Читать новость
Читать новость
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:35
Это уже серьезно! Теперь Владимир Путин и Сергей Лавров. не смогут, как минимум, оформить ипотеку НИГДЕ в Европе! Н И Г Д Е!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14946
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:41
Цитата:
Пока не объявлено что за санкции. Вернее, ссанкции
гражданин СССР:
Теперь Владимир Путин и Сергей Лавров. не смогут, как минимум, оформить ипотеку НИГДЕ в Европе! Н И Г Д Е!
Теперь Владимир Путин и Сергей Лавров. не смогут, как минимум, оформить ипотеку НИГДЕ в Европе! Н И Г Д Е!
Пока не объявлено что за санкции. Вернее, ссанкции
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:43
соревнование у мелких стран в европе,
кто больше нагадит России.
кто больше нагадит России.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9413
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:49
Цитата:
Не переживай, твой любимый Путин, наш любимый и обожаемый достаточно обеспечен, чтобы брать ипотеки.
И в конце концов, ему могут купить его дочери и родственники там.
Все таки они его любят тоже и смело пойдут на такие шаги.
А вот мы что можем сделать, как помочь нашему Путину?
Я ему позвонил, пока персональных санкций против него нет.
Так что вполне может..
Так что брат, пока не беспокойся раньше времени
гражданин СССР:
Теперь Владимир Путин
Теперь Владимир Путин
Не переживай, твой любимый Путин, наш любимый и обожаемый достаточно обеспечен, чтобы брать ипотеки.
И в конце концов, ему могут купить его дочери и родственники там.
Все таки они его любят тоже и смело пойдут на такие шаги.
А вот мы что можем сделать, как помочь нашему Путину?
Я ему позвонил, пока персональных санкций против него нет.
Так что вполне может..
Так что брат, пока не беспокойся раньше времени
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:55
///Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия на фоне проведения российской военной операции в Донбассе.//
вообще тупой похоже.
похоже они все такие там.
Порошенко гуляет в Лондоне на вечеринках.
успел слинять.
вообще тупой похоже.
похоже они все такие там.
Порошенко гуляет в Лондоне на вечеринках.
успел слинять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8754
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:06
Цитата:
Лишь бы не перепутали со Скрипалями
[Исправлено: elektron, 25.02.2022 - 15:06]
alex_60:
Порошенко гуляет в Лондоне на вечеринках. успел слинять.
Порошенко гуляет в Лондоне на вечеринках. успел слинять.
Лишь бы не перепутали со Скрипалями
[Исправлено: elektron, 25.02.2022 - 15:06]
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:14
Цитата:
Вполне реалистичный сценарий. Завалят этого свина и на Петрова и Боширова вину спихнут))))
elektron:
Лишь бы не перепутали со Скрипалями
Лишь бы не перепутали со Скрипалями
Вполне реалистичный сценарий. Завалят этого свина и на Петрова и Боширова вину спихнут))))
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:17
а где этот, кулеба который,
который выл каждый день с утра до вечера.
в америке остался похоже.
который выл каждый день с утра до вечера.
в америке остался похоже.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:18
Цитата:
яценюка тоже надо перепутать.
гражданин СССР:
Завалят этого свина и на Петрова и Боширова вину спихнут))))
Завалят этого свина и на Петрова и Боширова вину спихнут))))
яценюка тоже надо перепутать.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24371
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:32
Цитата:
Марик, ты с абайкой, можете подарить ему, по 1 квартире...
111:
А вот мы что можем сделать, как помочь нашему Путину?
А вот мы что можем сделать, как помочь нашему Путину?
Марик, ты с абайкой, можете подарить ему, по 1 квартире...
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:33
//Тем временем премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что они не намерены вводить санкции против России, учитывая интересы своего народа, передает Эхо Кавказа. "Это (введение санкций - ред.) нанесет еще больший вред нашей стране и нашему народу", - сказал Гарибашвили. //
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9413
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:37
Цитата:
Путина я конечно люблю, но не так чтобы как казахстанцы, которые приехали в Россию..
Все таки своих детей люблю больше..
Блин, сейчас меня россияне заклюют..
Как их клюют тараканы на новом месте..
Не физические, а те, что где то там, внутри..
Они у каждого свои конечно, но там и тараканы Едины..
[Исправлено: 111, 25.02.2022 - 20:39]
drakon:
Марик, ты с абайкой, можете подарить ему, по 1 квартире...
Марик, ты с абайкой, можете подарить ему, по 1 квартире...
Путина я конечно люблю, но не так чтобы как казахстанцы, которые приехали в Россию..
Все таки своих детей люблю больше..
Блин, сейчас меня россияне заклюют..
Как их клюют тараканы на новом месте..
Не физические, а те, что где то там, внутри..
Они у каждого свои конечно, но там и тараканы Едины..
[Исправлено: 111, 25.02.2022 - 20:39]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15422
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 21:32
Цитата:
Переход на латиницу тоже откладывается на неопределенный срок?
ACROS:
Об этом с этого дня должны помнить: нацики и прочие любители самостийности и любители национальных мов в извращённом виде.
Об этом с этого дня должны помнить: нацики и прочие любители самостийности и любители национальных мов в извращённом виде.
Переход на латиницу тоже откладывается на неопределенный срок?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2666
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 21:47
Цитата:
Да, и с этим придётся подождать: чувствую что Токаев не сторонник перехода.
Лично мне фиолетово: наоборот, старый казахский шрифт мне привычен.
maxsaf:
откладывается на неопределенный срок?
откладывается на неопределенный срок?
Да, и с этим придётся подождать: чувствую что Токаев не сторонник перехода.
Лично мне фиолетово: наоборот, старый казахский шрифт мне привычен.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 21:48
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: таноми52, alex_60, гражданин СССР
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать