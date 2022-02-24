Отправлено: - 19:41

гражданин СССР:

Теперь Владимир Путин и Сергей Лавров. не смогут, как минимум, оформить ипотеку НИГДЕ в Европе! Н И Г Д Е!

Цитата:Пока не объявлено что за санкции. Вернее, ссанкции