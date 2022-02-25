Отправлено: - 16:31

ACROS:

Надо думать, совесть проснулась - благотворительность - это раздача денег нуждающимся. Денег у неё очевидно много,

Цитата:денег понятно много.но тут как.вот обьяви она-всем пенсионерам лично от меня по 100 000 долларов.условно.сразу все скажут- а, всего 10 миллиардов дол возвращает, или сколько там,а где остальные 100 миллиардов где?так что тут лучше молчать , а не говорить.а то на ближайшем дереве..