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Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43643
Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 10:05
«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.
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a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15822
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 10:05
ну и правильно решила ..
жизненный этап закончился,
начался другой.
жизненный этап закончился,
начался другой.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8273
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 10:15
Цитата:
а депутатство было помехой и не подразумевало служить на благо общества?
Цитата:
Получается она не считает Токаева властью?
и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.
а депутатство было помехой и не подразумевало служить на благо общества?
Цитата:
Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия.
Получается она не считает Токаева властью?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2666
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 10:29
Цитата:
Блин..., а как же оперная деятельность ??
не считает Токаева властью?
Как она может его считать властью: он же ИХ всех повыгонял с разных постов.
yudjin:
Блин..., а как же оперная деятельность ??
не считает Токаева властью?
Как она может его считать властью: он же ИХ всех повыгонял с разных постов.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8495
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 10:50
Цитата:
Может быть не надо больше служить,разве недвижимости в Лондоне не достаточно?
Буду и дальше служить своей стране и ее интересам.
Источник:
Источник:
Может быть не надо больше служить,разве недвижимости в Лондоне не достаточно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 133
Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 11:18
Не забыла бы деньги народу вернуть...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15422
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 11:21
Цитата:
Ага, щас
Skeptic:
Не забыла бы деньги народу вернуть...
Не забыла бы деньги народу вернуть...
Ага, щас
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9413
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 12:19
Ну когда 20 ярдов кэшем у папочки, можно и не работать...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 51
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 13:16
Почему Тургумбаев её не посадил?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24371
Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 13:35
Цитата:
Да потому, что он уже - сам, никто...
Ильяс:
Почему Тургумбаев её не посадил?
Почему Тургумбаев её не посадил?
Да потому, что он уже - сам, никто...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 229
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 14:02
ни за нее ни за Нур Отан никогда не голосовал и не поддерживал. И был прав
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5119
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 14:38
Блин..., а как же оперная деятельность ??
Я бы стал ее директором и организовал гастрольный тур по районам и городам тургайской области, там Акимы местные мои друзья - однокурсники, нас бешбармаком накормят
Я бы стал ее директором и организовал гастрольный тур по районам и городам тургайской области, там Акимы местные мои друзья - однокурсники, нас бешбармаком накормят
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2666
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 16:09
Цитата:
Надо думать, совесть проснулась - благотворительность - это раздача денег нуждающимся. Денег у неё очевидно много, всё таки 30 лет её папа руководил самой богатой страной Средней Азии.
yudjin:
благотворительной деятельности.
благотворительной деятельности.
Надо думать, совесть проснулась - благотворительность - это раздача денег нуждающимся. Денег у неё очевидно много, всё таки 30 лет её папа руководил самой богатой страной Средней Азии.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15822
Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 16:31
Цитата:
денег понятно много.
но тут как.
вот обьяви она-
всем пенсионерам лично от меня по 100 000 долларов.
условно.
сразу все скажут- а, всего 10 миллиардов дол возвращает, или сколько там,
а где остальные 100 миллиардов где?
так что тут лучше молчать , а не говорить.
а то на ближайшем дереве..
ACROS:
Надо думать, совесть проснулась - благотворительность - это раздача денег нуждающимся. Денег у неё очевидно много,
Надо думать, совесть проснулась - благотворительность - это раздача денег нуждающимся. Денег у неё очевидно много,
денег понятно много.
но тут как.
вот обьяви она-
всем пенсионерам лично от меня по 100 000 долларов.
условно.
сразу все скажут- а, всего 10 миллиардов дол возвращает, или сколько там,
а где остальные 100 миллиардов где?
так что тут лучше молчать , а не говорить.
а то на ближайшем дереве..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8754
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 21:19
Фараоны в Египте и те дольше продержались. Руководили бы с умом и в целях страны, но не дано...
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