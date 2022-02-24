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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 19 из 19«1...171819
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43643
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
636
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:35
#270
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Это уже серьезно! Теперь Владимир Путин и Сергей Лавров. не смогут, как минимум, оформить ипотеку НИГДЕ в Европе! Н И Г Д Е! :-x :-x :-x
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14946
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:41
#271
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Цитата:
гражданин СССР:
Теперь Владимир Путин и Сергей Лавров. не смогут, как минимум, оформить ипотеку НИГДЕ в Европе! Н И Г Д Е!

Пока не объявлено что за санкции. Вернее, ссанкции :lol: :lol: :lol:
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15822
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:43
#272
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соревнование у мелких стран в европе,
кто больше нагадит России.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9413
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:49
#273
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Цитата:
гражданин СССР:
Теперь Владимир Путин

Не переживай, твой любимый Путин, наш любимый и обожаемый достаточно обеспечен, чтобы брать ипотеки.
И в конце концов, ему могут купить его дочери и родственники там.
Все таки они его любят тоже и смело пойдут на такие шаги.
А вот мы что можем сделать, как помочь нашему Путину?
Я ему позвонил, пока персональных санкций против него нет.
Так что вполне может..
Так что брат, пока не беспокойся раньше времени
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15822
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:55
#274
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///Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия на фоне проведения российской военной операции в Донбассе.//

вообще тупой похоже.
похоже они все такие там.
Порошенко гуляет в Лондоне на вечеринках.
успел слинять.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8754
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:06
#275
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Цитата:
alex_60:
Порошенко гуляет в Лондоне на вечеринках. успел слинять.

Лишь бы не перепутали со Скрипалями :lol:

[Исправлено: elektron, 25.02.2022 - 15:06]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
636
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:14
#276
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Цитата:
elektron:
Лишь бы не перепутали со Скрипалями

Вполне реалистичный сценарий. Завалят этого свина и на Петрова и Боширова вину спихнут)))) :lol:
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15822
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:17
#277
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а где этот, кулеба который,
который выл каждый день с утра до вечера.
в америке остался похоже.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15822
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:18
#278
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Завалят этого свина и на Петрова и Боширова вину спихнут))))


яценюка тоже надо перепутать.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24371
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:32
#279
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Цитата:
111:
А вот мы что можем сделать, как помочь нашему Путину?

Марик, ты с абайкой, можете подарить ему, по 1 квартире... :lol: :oops:
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15822
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:33
#280
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//Тем временем премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что они не намерены вводить санкции против России, учитывая интересы своего народа, передает Эхо Кавказа. "Это (введение санкций - ред.) нанесет еще больший вред нашей стране и нашему народу", - сказал Гарибашвили. //
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9413
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 20:37
#281
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Цитата:
drakon:
Марик, ты с абайкой, можете подарить ему, по 1 квартире...

Путина я конечно люблю, но не так чтобы как казахстанцы, которые приехали в Россию..
Все таки своих детей люблю больше..
Блин, сейчас меня россияне заклюют..
Как их клюют тараканы на новом месте..
Не физические, а те, что где то там, внутри..
Они у каждого свои конечно, но там и тараканы Едины..

[Исправлено: 111, 25.02.2022 - 20:39]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15422
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 21:32
#282
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Цитата:
ACROS:
Об этом с этого дня должны помнить: нацики и прочие любители самостийности и любители национальных мов в извращённом виде.

Переход на латиницу тоже откладывается на неопределенный срок? :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2666
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 21:47
#283
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Цитата:
maxsaf:
откладывается на неопределенный срок? :lol:


Да, и с этим придётся подождать: чувствую что Токаев не сторонник перехода.
Лично мне фиолетово: наоборот, старый казахский шрифт мне привычен.
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15822
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 21:48
#284
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Страница 19 из 19«1...171819
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