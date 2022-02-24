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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43643
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
635
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:35
#270
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Это уже серьезно! Теперь Владимир Путин и Сергей Лавров. не смогут, как минимум, оформить ипотеку НИГДЕ в Европе! Н И Г Д Е! :-x :-x :-x
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14946
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:41
#271
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Цитата:
гражданин СССР:
Теперь Владимир Путин и Сергей Лавров. не смогут, как минимум, оформить ипотеку НИГДЕ в Европе! Н И Г Д Е!

Пока не объявлено что за санкции. Вернее, ссанкции :lol: :lol: :lol:
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15816
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:43
#272
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