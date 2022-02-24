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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43643
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15816
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:09
#255
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между тем,
Санкции США не коснулись российского экспорта энергоносителей,
даже японию принудили снять их.
доступ страны к международной платежной системе SWIFT не запретили,
поэтому расчеты в долларах и евро за российский товар могут продолжаться.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1572
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:15
#256
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Цитата:
Макрон после ночного звонка Путину, даёт Украине почти 1 500 000 000 евро


Цитата:
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. После сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолет, несмотря на закрытое небо над Украиной.


За наличкой может полетел?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24370
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:18
#257
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Цитата:
Змея Подколодная:
За наличкой может полетел?

Думаешь, вернётся, с ней?... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15816
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:33
#258
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так понимаю, теперь до конца.
до подписания акта капитуляции.
отступать смысла нет,
договариваться о чем то же.
теперь понимаю какие они тупые и ограниченные,
думая что они решают судьбы народов.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2665
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:35
#259
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Цитата:
drakon:
вернётся, с ней?


В Эмираты полетел: там президенты с семьями тусуются и бабки там большие нужны.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15816
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:38
#260
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что то не вижу представителя группы сопротивления из 144 человек.
внешность меняют наверное.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8752
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:48
#261
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Цитата:
111:
Зеленского сразу убьют или будут судить?

Да кому он нужен. Карательные батальоны (против которых силовые структуры Украины бессильны) Ахметовых да Коломойских уничтожат, а также бандеровцев и прочих радикалов и готово. Потом новые выборы. Вобщем всё посценарию. :lol:
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15816
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 18:08
#262
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что то не помогли тысячи,
или тысячи тысячи тонн вооружения,и прочего
доставленное байденом и компанией.
теперь призывают к прекращению огня и переговорам.
так понимаю, после подписания акта капитуляции,
огонь будет прекращен, и санкции все будут сняты.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9411
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 18:16
#263
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Цитата:
elektron:
Да кому он нужен.

В Ливии как вроде американцы голову отрезали Каддафи..
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15816
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 18:32
#264
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по большому можно сказать,
нато и сша проиграли России.
и будет капитуляция.
про еесы всякие промолчу, стыдобище просто.
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14946
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 18:47
#265
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В Киеве сейчас автоматы раздают всем желающим, без документов. Явное отчаяние власти и желание сделать большие проблемы следующей.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1532
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 18:47
#266
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Тем временем в Грозном проходит отправка батальонов на Украину. 10 тысяч уже там. Эти долго базарить не будут.
Сейчас смотрел видео из Телеграмма.Снято в Херсоне. Там типа русские убитые лежат возле БМПухи.Вокруг разбросаны пакеты сухпая, но саму БМП не показали. Насколько я знаю, на российской технике нанесён знак "Z". Хотя, как говорят, там ВСУ даже контратаковали.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1532
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 18:49
#267
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Цитата:
Victor Yang:

Тоже в Телеграмме смотрел. Даже документы не спрашивают. Стоят машины с ящиками оружейными, люди подходят и автоматы разбирают.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
963
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:17
#268
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Цитата:
ВС РФ провели успешную операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева - Минобороны РФ
При операции по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель под Киевом потерь в ВС РФ нет, в операции задействовано более 200 вертолетов - МО РФ
Успех десанта в районе аэродрома Гостомель под Киевом обеспечен подавлением пво, изоляцией района боевых действий с воздуха - МО РФ
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
635
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:31
#269
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Цитата:
Victor Yang:
В Киеве сейчас автоматы раздают всем желающим, без документов.

Раздали людям оружие а сами сдрыснули из Украины. Как патриотично)))
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