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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43643
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:09
между тем,
Санкции США не коснулись российского экспорта энергоносителей,
даже японию принудили снять их.
доступ страны к международной платежной системе SWIFT не запретили,
поэтому расчеты в долларах и евро за российский товар могут продолжаться.
Санкции США не коснулись российского экспорта энергоносителей,
даже японию принудили снять их.
доступ страны к международной платежной системе SWIFT не запретили,
поэтому расчеты в долларах и евро за российский товар могут продолжаться.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1572
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:15
Цитата:
Цитата:
За наличкой может полетел?
Макрон после ночного звонка Путину, даёт Украине почти 1 500 000 000 евро
Цитата:
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. После сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолет, несмотря на закрытое небо над Украиной.
За наличкой может полетел?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24370
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:18
Цитата:
Думаешь, вернётся, с ней?...
Змея Подколодная:
За наличкой может полетел?
За наличкой может полетел?
Думаешь, вернётся, с ней?...
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:33
так понимаю, теперь до конца.
до подписания акта капитуляции.
отступать смысла нет,
договариваться о чем то же.
теперь понимаю какие они тупые и ограниченные,
думая что они решают судьбы народов.
до подписания акта капитуляции.
отступать смысла нет,
договариваться о чем то же.
теперь понимаю какие они тупые и ограниченные,
думая что они решают судьбы народов.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2665
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:35
Цитата:
В Эмираты полетел: там президенты с семьями тусуются и бабки там большие нужны.
drakon:
вернётся, с ней?
вернётся, с ней?
В Эмираты полетел: там президенты с семьями тусуются и бабки там большие нужны.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:38
что то не вижу представителя группы сопротивления из 144 человек.
внешность меняют наверное.
внешность меняют наверное.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8752
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:48
Цитата:
Да кому он нужен. Карательные батальоны (против которых силовые структуры Украины бессильны) Ахметовых да Коломойских уничтожат, а также бандеровцев и прочих радикалов и готово. Потом новые выборы. Вобщем всё посценарию.
111:
Зеленского сразу убьют или будут судить?
Зеленского сразу убьют или будут судить?
Да кому он нужен. Карательные батальоны (против которых силовые структуры Украины бессильны) Ахметовых да Коломойских уничтожат, а также бандеровцев и прочих радикалов и готово. Потом новые выборы. Вобщем всё посценарию.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 18:08
что то не помогли тысячи,
или тысячи тысячи тонн вооружения,и прочего
доставленное байденом и компанией.
теперь призывают к прекращению огня и переговорам.
так понимаю, после подписания акта капитуляции,
огонь будет прекращен, и санкции все будут сняты.
или тысячи тысячи тонн вооружения,и прочего
доставленное байденом и компанией.
теперь призывают к прекращению огня и переговорам.
так понимаю, после подписания акта капитуляции,
огонь будет прекращен, и санкции все будут сняты.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9411
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 18:16
Цитата:
В Ливии как вроде американцы голову отрезали Каддафи..
elektron:
Да кому он нужен.
Да кому он нужен.
В Ливии как вроде американцы голову отрезали Каддафи..
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 18:32
по большому можно сказать,
нато и сша проиграли России.
и будет капитуляция.
про еесы всякие промолчу, стыдобище просто.
нато и сша проиграли России.
и будет капитуляция.
про еесы всякие промолчу, стыдобище просто.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14946
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 18:47
В Киеве сейчас автоматы раздают всем желающим, без документов. Явное отчаяние власти и желание сделать большие проблемы следующей.
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 18:47
Тем временем в Грозном проходит отправка батальонов на Украину. 10 тысяч уже там. Эти долго базарить не будут.
Сейчас смотрел видео из Телеграмма.Снято в Херсоне. Там типа русские убитые лежат возле БМПухи.Вокруг разбросаны пакеты сухпая, но саму БМП не показали. Насколько я знаю, на российской технике нанесён знак "Z". Хотя, как говорят, там ВСУ даже контратаковали.
Сейчас смотрел видео из Телеграмма.Снято в Херсоне. Там типа русские убитые лежат возле БМПухи.Вокруг разбросаны пакеты сухпая, но саму БМП не показали. Насколько я знаю, на российской технике нанесён знак "Z". Хотя, как говорят, там ВСУ даже контратаковали.
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 18:49
Цитата:
Тоже в Телеграмме смотрел. Даже документы не спрашивают. Стоят машины с ящиками оружейными, люди подходят и автоматы разбирают.
Victor Yang:
Тоже в Телеграмме смотрел. Даже документы не спрашивают. Стоят машины с ящиками оружейными, люди подходят и автоматы разбирают.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 963
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:17
Цитата:
ВС РФ провели успешную операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева - Минобороны РФ
При операции по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель под Киевом потерь в ВС РФ нет, в операции задействовано более 200 вертолетов - МО РФ
Успех десанта в районе аэродрома Гостомель под Киевом обеспечен подавлением пво, изоляцией района боевых действий с воздуха - МО РФ
При операции по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель под Киевом потерь в ВС РФ нет, в операции задействовано более 200 вертолетов - МО РФ
Успех десанта в районе аэродрома Гостомель под Киевом обеспечен подавлением пво, изоляцией района боевых действий с воздуха - МО РФ
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 635
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 19:31
Цитата:
Раздали людям оружие а сами сдрыснули из Украины. Как патриотично)))
Victor Yang:
В Киеве сейчас автоматы раздают всем желающим, без документов.
В Киеве сейчас автоматы раздают всем желающим, без документов.
Раздали людям оружие а сами сдрыснули из Украины. Как патриотично)))
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