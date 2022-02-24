Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Отправлено: - 18:47

Тем временем в Грозном проходит отправка батальонов на Украину. 10 тысяч уже там. Эти долго базарить не будут.

Сейчас смотрел видео из Телеграмма.Снято в Херсоне. Там типа русские убитые лежат возле БМПухи.Вокруг разбросаны пакеты сухпая, но саму БМП не показали. Насколько я знаю, на российской технике нанесён знак "Z". Хотя, как говорят, там ВСУ даже контратаковали.