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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43643
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15812
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:09
#255
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1572
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:15
#256
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Цитата:
Макрон после ночного звонка Путину, даёт Украине почти 1 500 000 000 евро


Цитата:
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. После сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолет, несмотря на закрытое небо над Украиной.


За наличкой может полетел?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24370
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:18
#257
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Цитата:
Змея Подколодная:
За наличкой может полетел?

Думаешь, вернётся, с ней?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15812
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:33
#258
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