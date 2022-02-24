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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43643
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8751
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 13:15
#240
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Несмотря на антироссийские санкции со стороны Вашингтона из-за Украины, NASA продолжает сотрудничать с Роскосмосом по МКС. Об этом CNN рассказал представитель американского космического ведомства. По его словам, NASA "поддерживает работу по безопасной эксплуатации МКС со всеми международными партнерами". Ранее глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что если Россия и США перестанут сотрудничать в работе на МКС, то станция может сойти с орбиты и упасть на США, Канаду, Индию или Китай. Уклонение МКС от космического мусора и коррекция ее орбиты зависят от двигателей российских грузовых кораблей, напомнил Рогозин.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8751
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 13:17
#241
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Цитата:
serg kost:
Никто не заменит Россию на энергорынках мира от слова совсем.

Япония по просьбе США исключила энергетику из санкций против России :lol:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15812
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 14:18
#242
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Цитата:
elektron:
Япония по просьбе США исключила энергетику из санкций против России


ну, значит не совсем ум за разум зашел.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15812
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 14:20
#243
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оказывается Зе хочет поговорить с ВВП
о нейтральном статусе Украины.
что раньше мешало,непонятно.
как и дать Донбассу особый статус в составе Украины.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15812
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 14:22
#244
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Цитата:
elektron:
если Россия и США перестанут сотрудничать в работе на МКС, то станция может сойти с орбиты и упасть на США, Канаду, Индию или Китай.


как тут перестанешь сотрудничать.
ведь
Цитата:
elektron:
коррекция ее орбиты зависят от двигателей российских грузовых кораблей
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1530
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 14:55
#245
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Прочитал последние комменты. Внучок совсем плохой стал, остатки разума пропил, животное - тут без комментариев, также отметились записные русофобы, даже пан спортсмен не удержался, чтобы не процитировать себя любимого. Прозвучал очень правильный коммент про то, что собаки лают, а караван - идёт. Действительно, а что мешало за эти 8 лет решить вопросы с Донбассом?! А теперь получайте то, что заслужили! А Зе заслуженно получает звание использованного контрацептива - попользовались и выкинут. Неужели была такая сильная уверенность в коллективном Западе?! Неужели нельзя было просчитать всех вариантов?!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9405
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 15:51
#246
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О, уже Киев окружают со стороны водохранилища и Чернигова..
Интересно, Зеленского сразу убьют или будут судить?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24370
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 16:07
#247
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Цитата:
111:
О, уже Киев окружают со стороны водохранилища и Чернигова..

А где? Карта местности?... :lol: :oops:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
633
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 16:37
#248
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Телефонный звонок в Одессу: Добрый день, это Украина? Пока да, но говорите быстрее!
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15812
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 16:38
#249
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ситуация по мне как бы сложилась понятная.
никто хунте зе не поможет.
кроме как деньгами и санкциями.
да и денег в черную дыру..врядли.
поэтому время уже не важно.
до полной дена.. и дена..
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1572
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 16:49
#250
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Цитата:
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Факел в ночном небе над Киевом — это украинский истребитель, сбитый своей же ПВО, рассказал РИА Новости источник в Минобороны России.


Бывает.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2663
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 16:59
#251
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
просчитать всех вариантов?


Вне зависимости от того как Россия выйдет из этой ситуации(со щитом, на щите или без щита) это урок и назидание всем постсоветским правителям бывших республик СССР , да и не только им: - можно убирать русский язык из гос.реестра, из официального обращения; можно не брать рускоязычных на работу, на руководящие посты; можно убирать русский язык из школьных программ; можно на вывесках и указателях убрать русский язык вообще; -
можно все эти дела делать в националистическом экстазе до бессконечности, НО с оглядкой на РОССИЮ, и именно не столько сколько на Россию, а сколько именно на ПУТИНА В.В.
Путин не Ельцин, он не скажет: "...Боже, храни Америку...", Путин сперва пришлёт БОЛЬШОЙ привет в виде "Калибров" и следом пошлёт 75 военных бортов ВДВ.
Об этом с этого дня должны помнить: нацики и прочие любители самостийности и любители национальных мов в извращённом виде.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1572
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:01
#252
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Цитата:
"В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных сил 82 украинских военнослужащих", — сообщил он.
Сейчас с них берут подписки об отказе от участия в боевых действиях.


Почему сразу нельзя было к этому прийти? Еще далеких 8 лет назад. Тогда надо было отказываться стрелять по мирному населению.

Цитата:
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский врет, когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, сообщил на пресс- конференции глава МИД России Сергей Лавров.


Паяц сейчас что угодно скажет. Лавров красавчик, всегда четко в лоб и по делу)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2663
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:01
#253
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Цитата:
alex_60:
денег в черную дыру..врядли.


Макрон после ночного звонка Путину, даёт Украине почти 1 500 000 000 евро.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15812
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 17:06
#254
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