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≡ 24 маршрут: доедь, если сможешь, или сервис по-костанайски
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43643
24 маршрут: доедь, если сможешь, или сервис по-костанайски
Отправлено: 25.02.22 - 16:24
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Уважаемый руководитель ИП Брунер, найдите время и в час пик в 7.55 от обл.детской больницы проедьте до ж.д. вокзала на новом автобусе, где как водители радуются, так тепло.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
974
Re: 24 маршрут: доедь, если сможешь, или сервис по-костанайски
Отправлено: 25.02.22 - 16:24
#1
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24 маршрут обслуживает ТОО "Жарык Жол-1".
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
364
Re: 24 маршрут: доедь, если сможешь, или сервис по-костанайски
Отправлено: 25.02.22 - 16:51
#2
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Цитата:
Undead:
24 маршрут обслуживает ТОО "Жарык Жол-1".

Спасибо, исправили название перевозчика
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
39
Re: 24 маршрут: доедь, если сможешь, или сервис по-костанайски
Отправлено: 25.02.22 - 16:54
#3
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ИП Брунер , извините. Обращение к руководству ТОО Жарык Жол-1
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