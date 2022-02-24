Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Читать новость
Несмотря на антироссийские санкции со стороны Вашингтона из-за Украины, NASA продолжает сотрудничать с Роскосмосом по МКС. Об этом CNN рассказал представитель американского космического ведомства. По его словам, NASA "поддерживает работу по безопасной эксплуатации МКС со всеми международными партнерами". Ранее глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что если Россия и США перестанут сотрудничать в работе на МКС, то станция может сойти с орбиты и упасть на США, Канаду, Индию или Китай. Уклонение МКС от космического мусора и коррекция ее орбиты зависят от двигателей российских грузовых кораблей, напомнил Рогозин.
Прочитал последние комменты. Внучок совсем плохой стал, остатки разума пропил, животное - тут без комментариев, также отметились записные русофобы, даже пан спортсмен не удержался, чтобы не процитировать себя любимого. Прозвучал очень правильный коммент про то, что собаки лают, а караван - идёт. Действительно, а что мешало за эти 8 лет решить вопросы с Донбассом?! А теперь получайте то, что заслужили! А Зе заслуженно получает звание использованного контрацептива - попользовались и выкинут. Неужели была такая сильная уверенность в коллективном Западе?! Неужели нельзя было просчитать всех вариантов?!
Вне зависимости от того как Россия выйдет из этой ситуации(со щитом, на щите или без щита) это урок и назидание всем постсоветским правителям бывших республик СССР , да и не только им: - можно убирать русский язык из гос.реестра, из официального обращения; можно не брать рускоязычных на работу, на руководящие посты; можно убирать русский язык из школьных программ; можно на вывесках и указателях убрать русский язык вообще; - можно все эти дела делать в националистическом экстазе до бессконечности, НО с оглядкой на РОССИЮ, и именно не столько сколько на Россию, а сколько именно на ПУТИНА В.В. Путин не Ельцин, он не скажет: "...Боже, храни Америку...", Путин сперва пришлёт БОЛЬШОЙ привет в виде "Калибров" и следом пошлёт 75 военных бортов ВДВ. Об этом с этого дня должны помнить: нацики и прочие любители самостийности и любители национальных мов в извращённом виде.
"В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных сил 82 украинских военнослужащих", — сообщил он. Сейчас с них берут подписки об отказе от участия в боевых действиях.
Почему сразу нельзя было к этому прийти? Еще далеких 8 лет назад. Тогда надо было отказываться стрелять по мирному населению.
Цитата:
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский врет, когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, сообщил на пресс- конференции глава МИД России Сергей Лавров.
Паяц сейчас что угодно скажет. Лавров красавчик, всегда четко в лоб и по делу)
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