Отправлено: - 16:59

Уже не ваш земляк:

просчитать всех вариантов?

Цитата:Вне зависимости от того как Россия выйдет из этой ситуации(со щитом, на щите или без щита) это урок и назидание всем постсоветским правителям бывших республик СССР , да и не только им: - можно убирать русский язык из гос.реестра, из официального обращения; можно не брать рускоязычных на работу, на руководящие посты; можно убирать русский язык из школьных программ; можно на вывесках и указателях убрать русский язык вообще; -можно все эти дела делать в националистическом экстазе до бессконечности, НО с оглядкой на РОССИЮ, и именно не столько сколько на Россию, а сколько именно на ПУТИНА В.В.Путин не Ельцин, он не скажет: "...Боже, храни Америку...", Путин сперва пришлёт БОЛЬШОЙ привет в виде "Калибров" и следом пошлёт 75 военных бортов ВДВ.Об этом с этого дня должны помнить: нацики и прочие любители самостийности и любители национальных мов в извращённом виде.