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"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43642
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 21:49
Депутатам облмаслихата список отобранных кандидатов представил председатель рабочей группы Сергей ЖАЛЫБИН. Он подчеркнул, что большинство в новом составе достанется «представителям гражданского общества.
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Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 11:26
Цитата:
Подарю я вам ещё немножко надежды...
Токаев пообещал в марте выступить с обращением на тему дальнейших своих шагов.
Есть слабая надежда на то, что внесут изменения в выборное законодательство и затем - внеочередные выборы в мажилис и маслихаты. Изменения, которые реально что-то могут изменить, это - полная или частичная отмена "выборов" по партийным спискам и восстановление реальных, честных, открытых выборов по одномандатным округам.
У народа появится хоть какая-то возможность выбрать своих депутатов, а не терпеть партийных назначенцев.
Тогда можно будет ставить и вопрос о легитимности нынешних составов ОС.
71422:
Но теперь надежда совсем растаяла
Но теперь надежда совсем растаяла
Подарю я вам ещё немножко надежды...
Токаев пообещал в марте выступить с обращением на тему дальнейших своих шагов.
Есть слабая надежда на то, что внесут изменения в выборное законодательство и затем - внеочередные выборы в мажилис и маслихаты. Изменения, которые реально что-то могут изменить, это - полная или частичная отмена "выборов" по партийным спискам и восстановление реальных, честных, открытых выборов по одномандатным округам.
У народа появится хоть какая-то возможность выбрать своих депутатов, а не терпеть партийных назначенцев.
Тогда можно будет ставить и вопрос о легитимности нынешних составов ОС.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15421
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 23.02.22 - 11:29
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Живучая надежда попалась
Skeptic:
ещё немножко надежды...
ещё немножко надежды...
Цитата:
Skeptic:
Есть слабая надежда
Есть слабая надежда
Цитата:
Skeptic:
У народа появится хоть какая-то возможность
У народа появится хоть какая-то возможность
Живучая надежда попалась
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2393
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 23.02.22 - 11:45
Неужели есть наивные люди, которые верили в что даже в этот бесполезный совет назначат кого-то не лояльного власти?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9404
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 23.02.22 - 12:17
Если раздать власть как на Украине, раку, лебедю и щуке, обязательно выиграет медведь..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 288
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 12:29
Цитата:
Оооооо, это они умеют! Вот мы проанализировали состав областного одобрямса, а если посмотреть на все городские и районные - там ровно такая же ситуация. Там засилье таких же "НПО", присосавшихся к местным бюджетам. И это они всё называют представителями гражданского общества, которых сами же кормят!
Стоило посмотреть на физиономии "выборщиков", просеивавших кандидатов в члены регионального совета, становилось уже тогда всё ясно!
Ситуацию в этой стране может изменить только кардинально другой сценарий завершения следующего "кровавого января", когда камеры забьют не гражданскими активистами и политическими заключёнными, а всей этой нуротановской шоблой.
yudjin:
видимо жрать надо правильно...
видимо жрать надо правильно...
Оооооо, это они умеют! Вот мы проанализировали состав областного одобрямса, а если посмотреть на все городские и районные - там ровно такая же ситуация. Там засилье таких же "НПО", присосавшихся к местным бюджетам. И это они всё называют представителями гражданского общества, которых сами же кормят!
Стоило посмотреть на физиономии "выборщиков", просеивавших кандидатов в члены регионального совета, становилось уже тогда всё ясно!
Ситуацию в этой стране может изменить только кардинально другой сценарий завершения следующего "кровавого января", когда камеры забьют не гражданскими активистами и политическими заключёнными, а всей этой нуротановской шоблой.
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 23.02.22 - 12:31
Цитата:
В научной среде бродят разговоры, что именно наивные, не знающие, что "так нельзя", "так не бывает", "так не получится" и совершают открытия. Над ними не висит это "нельзя", "не получится", "не бывает"...
И когда перед ними вдруг возникает какая-то проблема, которую уже тысячи раз обходили стороной "знающие", они берутся её решать и... решают!
Так и в данном случае. Всякое бывает.
Да и среди самых лояльных власти людей иногда находятся такие, которым надоедает сидеть в этом болоте и они делают что-то полезное людям. Меняются сами и меняют жизнь.
Не надо унывать.
юля елиссева:
назначат кого-то не лояльного
назначат кого-то не лояльного
В научной среде бродят разговоры, что именно наивные, не знающие, что "так нельзя", "так не бывает", "так не получится" и совершают открытия. Над ними не висит это "нельзя", "не получится", "не бывает"...
И когда перед ними вдруг возникает какая-то проблема, которую уже тысячи раз обходили стороной "знающие", они берутся её решать и... решают!
Так и в данном случае. Всякое бывает.
Да и среди самых лояльных власти людей иногда находятся такие, которым надоедает сидеть в этом болоте и они делают что-то полезное людям. Меняются сами и меняют жизнь.
Не надо унывать.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2659
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 24.02.22 - 23:39
Цитата:
Цитата:
Как можно отправлять в резерв самого опытного агрария области - сеющего около 200 000 гектаров пшеницы на знойном засушливом юге области и получающего высокие урожаи, бренд Костанайщины, Героя Труда ??
yudjin:
Князева, Фролова и еще несколько человек отправили в резерв.
Князева, Фролова и еще несколько человек отправили в резерв.
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Как можно отправлять в резерв самого опытного агрария области - сеющего около 200 000 гектаров пшеницы на знойном засушливом юге области и получающего высокие урожаи, бренд Костанайщины, Героя Труда ??
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2659
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 24.02.22 - 23:49
Цитата:
Если будут реальные МАЖОРИТАРНЫЕ ОДНОМАНДАТНЫЕ выборы, то и надобность в этой выдуманной властями прокладке именуемой общественным советом - отпадёт само собой и многих людей из этих виртуально-показательно-имеджевых структур вернут к станку, то есть заставят элементарно работать.
Skeptic:
вопрос о легитимности нынешних составов ОС.
вопрос о легитимности нынешних составов ОС.
Если будут реальные МАЖОРИТАРНЫЕ ОДНОМАНДАТНЫЕ выборы, то и надобность в этой выдуманной властями прокладке именуемой общественным советом - отпадёт само собой и многих людей из этих виртуально-показательно-имеджевых структур вернут к станку, то есть заставят элементарно работать.
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.01.22
- Сообщений:
- 3
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 25.02.22 - 13:36
Общественный совет костанайского разлива - это прокладка между властью и населением с задачами:не допустить решения насущных человеческих проблем.
Слава богу не одними ароновыми и князевыми богата земля наша.
Слава богу не одними ароновыми и князевыми богата земля наша.
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 25.02.22 - 14:30
Цитата:
Именно так.
ACROS:
элементарно работать
элементарно работать
Именно так.
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