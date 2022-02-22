Отправлено: - 12:31

юля елиссева:

назначат кого-то не лояльного

Цитата:В научной среде бродят разговоры, что именно наивные, не знающие, что "так нельзя", "так не бывает", "так не получится" и совершают открытия. Над ними не висит это "нельзя", "не получится", "не бывает"...И когда перед ними вдруг возникает какая-то проблема, которую уже тысячи раз обходили стороной "знающие", они берутся её решать и... решают!Так и в данном случае. Всякое бывает.Да и среди самых лояльных власти людей иногда находятся такие, которым надоедает сидеть в этом болоте и они делают что-то полезное людям. Меняются сами и меняют жизнь.Не надо унывать.