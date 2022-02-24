Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Отправлено: - 14:55

Прочитал последние комменты. Внучок совсем плохой стал, остатки разума пропил, животное - тут без комментариев, также отметились записные русофобы, даже пан спортсмен не удержался, чтобы не процитировать себя любимого. Прозвучал очень правильный коммент про то, что собаки лают, а караван - идёт. Действительно, а что мешало за эти 8 лет решить вопросы с Донбассом?! А теперь получайте то, что заслужили! А Зе заслуженно получает звание использованного контрацептива - попользовались и выкинут. Неужели была такая сильная уверенность в коллективном Западе?! Неужели нельзя было просчитать всех вариантов?!