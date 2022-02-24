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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 17 из 17«1...151617
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43642
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8751
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 13:15
#240
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Несмотря на антироссийские санкции со стороны Вашингтона из-за Украины, NASA продолжает сотрудничать с Роскосмосом по МКС. Об этом CNN рассказал представитель американского космического ведомства. По его словам, NASA "поддерживает работу по безопасной эксплуатации МКС со всеми международными партнерами". Ранее глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что если Россия и США перестанут сотрудничать в работе на МКС, то станция может сойти с орбиты и упасть на США, Канаду, Индию или Китай. Уклонение МКС от космического мусора и коррекция ее орбиты зависят от двигателей российских грузовых кораблей, напомнил Рогозин.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8751
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 13:17
#241
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Цитата:
serg kost:
Никто не заменит Россию на энергорынках мира от слова совсем.

Япония по просьбе США исключила энергетику из санкций против России :lol:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15807
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 14:18
#242
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Цитата:
elektron:
Япония по просьбе США исключила энергетику из санкций против России


ну, значит не совсем ум за разум зашел.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15807
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 14:20
#243
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оказывается Зе хочет поговорить с ВВП
о нейтральном статусе Украины.
что раньше мешало,непонятно.
как и дать Донбассу особый статус в составе Украины.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15807
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 14:22
#244
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Цитата:
elektron:
если Россия и США перестанут сотрудничать в работе на МКС, то станция может сойти с орбиты и упасть на США, Канаду, Индию или Китай.


как тут перестанешь сотрудничать.
ведь
Цитата:
elektron:
коррекция ее орбиты зависят от двигателей российских грузовых кораблей
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1530
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 14:55
#245
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Прочитал последние комменты. Внучок совсем плохой стал, остатки разума пропил, животное - тут без комментариев, также отметились записные русофобы, даже пан спортсмен не удержался, чтобы не процитировать себя любимого. Прозвучал очень правильный коммент про то, что собаки лают, а караван - идёт. Действительно, а что мешало за эти 8 лет решить вопросы с Донбассом?! А теперь получайте то, что заслужили! А Зе заслуженно получает звание использованного контрацептива - попользовались и выкинут. Неужели была такая сильная уверенность в коллективном Западе?! Неужели нельзя было просчитать всех вариантов?!
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