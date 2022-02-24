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Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43642
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Отправлено: 24.02.22 - 17:05
Правительство и Национальный банк Казахстана сделали совместное заявление по Программе защиты тенговых вкладов. К участию в программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня - участниках системы гарантирования вкладов и АО "Отбасы банк" по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года.
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Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 24.02.22 - 17:05
Значит доллар подорожает на сколько?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24368
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 24.02.22 - 19:38
Цитата:
Намного и навсегда...
111:
Значит доллар подорожает на сколько?
Значит доллар подорожает на сколько?
Намного и навсегда...
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Отправлено: 24.02.22 - 20:43
Цитата:
Ну повышение на все, теперь можно спереть на Россию и на доллар..
drakon:
Намного и навсегда...
Намного и навсегда...
Ну повышение на все, теперь можно спереть на Россию и на доллар..
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 24.02.22 - 21:35
неплохо в принципе.
надеюсь если курс вернется к прежнему за год, условия не изменят.
надеюсь если курс вернется к прежнему за год, условия не изменят.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 962
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Отправлено: 24.02.22 - 22:21
Это чтобы панику успокоить.
Сейчас многие успокоятся, а после выходных и ситуация прояснится.
Не зря государство пока "решает, какие принять акты правительства и Национального банка".
Сейчас многие успокоятся, а после выходных и ситуация прояснится.
Не зря государство пока "решает, какие принять акты правительства и Национального банка".
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 24.02.22 - 22:54
Цитата:
Что на Россию спирать: - сессия КАСЕ началось с опозданием: сослались на технический сбой ( до этого не было, и надо же случиться сейчас и именно сегодня) - я думаю, как всегда причина в другом и банальна : - как бы подзаработать на этом руководящему составу.
Защитить теньговые вклады: - наверное у Маке, Саке и Баке - много денег в теньговом эквиваленте ( не успели перевести в доллары) и поэтому приняли такое решение.
Цитата:
У вас что там с валютой - тоже взлетела наверх и доллар подпрыгнул??
111:
можно спереть на Россию и на доллар..
можно спереть на Россию и на доллар..
Что на Россию спирать: - сессия КАСЕ началось с опозданием: сослались на технический сбой ( до этого не было, и надо же случиться сейчас и именно сегодня) - я думаю, как всегда причина в другом и банальна : - как бы подзаработать на этом руководящему составу.
Защитить теньговые вклады: - наверное у Маке, Саке и Баке - много денег в теньговом эквиваленте ( не успели перевести в доллары) и поэтому приняли такое решение.
Цитата:
drakon:
Намного и навсегда..
Намного и навсегда..
У вас что там с валютой - тоже взлетела наверх и доллар подпрыгнул??
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 24.02.22 - 22:56
Цитата:
Маржу они девальвационную там делят, а не акты решают.
serg kost:
Не зря государство пока "решает, какие принять акты правительства и Национального банка".
Не зря государство пока "решает, какие принять акты правительства и Национального банка".
Маржу они девальвационную там делят, а не акты решают.
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Отправлено: 24.02.22 - 23:04
Цитата:
Да они там всегда знают, как будет тенге себя вести, родственники же там..
ACROS:
Защитить теньговые вклады: - наверное у Маке, Саке и Баке - много денег в теньговом эквиваленте ( не
Защитить теньговые вклады: - наверное у Маке, Саке и Баке - много денег в теньговом эквиваленте ( не
Да они там всегда знают, как будет тенге себя вести, родственники же там..
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 822
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 25.02.22 - 09:55
Вроде доброе дело, но такой кучей условий обставили. Думаю, что выгоды будет больше для банков, для них все и задумано. Граждане, так, прицепом.
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Отправлено: 25.02.22 - 10:00
Цитата:
в чем выгода банков?
только в том чтобы народ не ломанулся снимать
деньги с депозитов.
Дантист:
Думаю, что выгоды будет больше для банков, для них все и задумано. Граждане, так, прицепом.
Думаю, что выгоды будет больше для банков, для них все и задумано. Граждане, так, прицепом.
в чем выгода банков?
только в том чтобы народ не ломанулся снимать
деньги с депозитов.
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 25.02.22 - 10:24
Цитата:
Паника и спекуляция - движущие силы роста доллара.
Для правительства и Нац.Банка сейчас главное: - что бы в банкоматах денег было валом и они никогда не кончались: деньги есть, народ спокойно снимает - и никакой паники и ажиотажа нет;
если там денег не будет - народ запаникует и ломанётся в банки снимать деньги и закупаться - что неизбежно подхлёстнёт и без того растущую инфляцию и рост цен на ВСЁ и ВСЯ..
Так что ситуация ПРЯМО в руках нашего правительства и нечего пенять на международную обстановку.
alex_60:
чтобы народ не ломанулся
чтобы народ не ломанулся
Паника и спекуляция - движущие силы роста доллара.
Для правительства и Нац.Банка сейчас главное: - что бы в банкоматах денег было валом и они никогда не кончались: деньги есть, народ спокойно снимает - и никакой паники и ажиотажа нет;
если там денег не будет - народ запаникует и ломанётся в банки снимать деньги и закупаться - что неизбежно подхлёстнёт и без того растущую инфляцию и рост цен на ВСЁ и ВСЯ..
Так что ситуация ПРЯМО в руках нашего правительства и нечего пенять на международную обстановку.
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Отправлено: 25.02.22 - 14:15
так еще и предельные ставки по депозитам подняли.
по несрочным например с 9,8 до 13 процентов.
Вслед за повышением базовой ставки Национального банка
живи ,не хочу, только деньги успевай считай.
по несрочным например с 9,8 до 13 процентов.
Вслед за повышением базовой ставки Национального банка
живи ,не хочу, только деньги успевай считай.
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