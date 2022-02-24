Прогноз на 5 дней
ясно-2°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43642
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Отправлено: 24.02.22 - 17:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительство и Национальный банк Казахстана сделали совместное заявление по Программе защиты тенговых вкладов. К участию в программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня - участниках системы гарантирования вкладов и АО "Отбасы банк" по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9404
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 24.02.22 - 17:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит доллар подорожает на сколько?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24368
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 24.02.22 - 19:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Значит доллар подорожает на сколько?

Намного и навсегда... :lol: :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9404
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Отправлено: 24.02.22 - 20:43
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Намного и навсегда...

Ну повышение на все, теперь можно спереть на Россию и на доллар..
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15807
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 24.02.22 - 21:35
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неплохо в принципе.
надеюсь если курс вернется к прежнему за год, условия не изменят.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
962
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Отправлено: 24.02.22 - 22:21
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это чтобы панику успокоить.
Сейчас многие успокоятся, а после выходных и ситуация прояснится.
Не зря государство пока "решает, какие принять акты правительства и Национального банка".
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2659
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 24.02.22 - 22:54
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
можно спереть на Россию и на доллар..


Что на Россию спирать: - сессия КАСЕ началось с опозданием: сослались на технический сбой ( до этого не было, и надо же случиться сейчас и именно сегодня) - я думаю, как всегда причина в другом и банальна : - как бы подзаработать на этом руководящему составу.

Защитить теньговые вклады: - наверное у Маке, Саке и Баке - много денег в теньговом эквиваленте ( не успели перевести в доллары) и поэтому приняли такое решение.

Цитата:
drakon:
Намного и навсегда..


У вас что там с валютой - тоже взлетела наверх и доллар подпрыгнул??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2659
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 24.02.22 - 22:56
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Не зря государство пока "решает, какие принять акты правительства и Национального банка".


Маржу они девальвационную там делят, а не акты решают.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9404
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Отправлено: 24.02.22 - 23:04
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Защитить теньговые вклады: - наверное у Маке, Саке и Баке - много денег в теньговом эквиваленте ( не

Да они там всегда знают, как будет тенге себя вести, родственники же там..
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
822
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 25.02.22 - 09:55
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде доброе дело, но такой кучей условий обставили. Думаю, что выгоды будет больше для банков, для них все и задумано. Граждане, так, прицепом.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15807
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Отправлено: 25.02.22 - 10:00
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Думаю, что выгоды будет больше для банков, для них все и задумано. Граждане, так, прицепом.


в чем выгода банков?
только в том чтобы народ не ломанулся снимать
деньги с депозитов.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2659
Re: Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию -...
Отправлено: 25.02.22 - 10:24
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
чтобы народ не ломанулся


Паника и спекуляция - движущие силы роста доллара.
Для правительства и Нац.Банка сейчас главное: - что бы в банкоматах денег было валом и они никогда не кончались: деньги есть, народ спокойно снимает - и никакой паники и ажиотажа нет;

если там денег не будет - народ запаникует и ломанётся в банки снимать деньги и закупаться - что неизбежно подхлёстнёт и без того растущую инфляцию и рост цен на ВСЁ и ВСЯ..
Так что ситуация ПРЯМО в руках нашего правительства и нечего пенять на международную обстановку.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15807
Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию - правительство
Отправлено: 25.02.22 - 14:15
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так еще и предельные ставки по депозитам подняли.
по несрочным например с 9,8 до 13 процентов.
Вслед за повышением базовой ставки Национального банка
живи ,не хочу, только деньги успевай считай.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS