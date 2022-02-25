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≡ Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43642
Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 10:05
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«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15807
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 10:05
#1
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ну и правильно решила ..
жизненный этап закончился,
начался другой.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8273
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 10:15
#2
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Цитата:
и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.

а депутатство было помехой и не подразумевало служить на благо общества?


Цитата:
Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия.

Получается она не считает Токаева властью?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2659
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 10:29
#3
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Цитата:
yudjin:


Блин..., а как же оперная деятельность ??

не считает Токаева властью?

Как она может его считать властью: он же ИХ всех повыгонял с разных постов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8495
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 10:50
#4
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Цитата:
Буду и дальше служить своей стране и ее интересам.

Источник:

Может быть не надо больше служить,разве недвижимости в Лондоне не достаточно?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
133
Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 11:18
#5
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Не забыла бы деньги народу вернуть...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15421
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 11:21
#6
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Цитата:
Skeptic:
Не забыла бы деньги народу вернуть...

Ага, щас :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9404
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 12:19
#7
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Ну когда 20 ярдов кэшем у папочки, можно и не работать...
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
51
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 13:16
#8
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Почему Тургумбаев её не посадил?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24368
Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 13:35
#9
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Цитата:
Ильяс:
Почему Тургумбаев её не посадил?

Да потому, что он уже - сам, никто... :-o
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
229
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 14:02
#10
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ни за нее ни за Нур Отан никогда не голосовал и не поддерживал. И был прав
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5119
Re: Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Отправлено: 25.02.22 - 14:38
#11
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Блин..., а как же оперная деятельность ??
Я бы стал ее директором и организовал гастрольный тур по районам и городам тургайской области, там Акимы местные мои друзья - однокурсники, нас бешбармаком накормят
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