Отправлено: - 10:15

и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.

Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия.

Цитата:а депутатство было помехой и не подразумевало служить на благо общества?Цитата:Получается она не считает Токаева властью?