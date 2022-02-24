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111:

Брат, я как и ты, пресмыкаю.., ой, возлюбил Путина своего. Мы едины в этом. Путин все делает правильно брат, понимаю, тебе вообще его нельзя критиковать, там в

111:

А мне мою кухарку еше учить и учить варить..

Цитата:Кгм...А это твое заявление точно касается темы экскурсии журналистов по пунктам обмены валют, а не брачные вопли изголодавшего мартовского кота?Цитата:Нелегко тебе!Потом же еще придется учить жарить. Потом парить, печь, стирать твои носки и трусы и мыть твоего белого фаянсового друга...