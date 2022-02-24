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≡ Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43640
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 17:22
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Корреспонденты "НГ" обошли несколько обменников и банков. В отделении Kaspi на пересечении ул. Майлина и пр. Аль-Фараби иностранная валюта в наличии. Доллар в обед продавали по 472 тенге, евро по 531,38 тенге.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9400
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 25.02.22 - 00:21
#30
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Цитата:
ACROS:
На первом фото- название учреждения замазано, на остальных фото - не

Зато адрес не замазали под фото..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8749
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 00:26
#31
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Цитата:
111:
А мне мою кухарку еше учить и учить варить..

Ты главное учи, термомикс. простой миксер с функцией нагревания. Вместимость всего 3-4 литра. Зачем он вам, если у вас чайник большей вместимости? :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
655
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 00:33
#32
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Цитата:
111:
Брат, я как и ты, пресмыкаю.., ой, возлюбил Путина своего. Мы едины в этом. Путин все делает правильно брат, понимаю, тебе вообще его нельзя критиковать, там в

Кгм...
А это твое заявление точно касается темы экскурсии журналистов по пунктам обмены валют, а не брачные вопли изголодавшего мартовского кота?
Цитата:
111:
А мне мою кухарку еше учить и учить варить..

Нелегко тебе!
Потом же еще придется учить жарить. Потом парить, печь, стирать твои носки и трусы и мыть твоего белого фаянсового друга...

:oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9400
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 00:57
#33
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Цитата:
elektron:
Ты главное учи, термомикс. простой миксер с функцией нагревания. Вместимость всего 3-4 литра.

В шестом по моему 2.2 литра
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9400
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 00:57
#34
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Цитата:
Don Julio:
Потом же еще придется учить жарить. Потом парить,

Чтобы быть настоящей кухаркой, надо вме уметь..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
655
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 01:24
#35
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Цитата:
111:
Чтобы быть настоящей кухаркой, надо вме уметь..

Надо быть, а не казаться.
Найми настоящую, если тебе нынешняя не по нраву. Пусть пишет заявление по собственному. Зачем тебе мучиться с недоучкой.
Хотя дело твое, может у ей чо нить другое достоинство есть, кроме неумения вкусно готовить.
;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2659
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 11:29
#36
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Доллар упал:- с 475 уже за 466 тенге продают. Все кому надо уже НАВАРИЛИСЬ.

[Исправлено: ACROS, 25.02.2022 - 11:30]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15421
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 11:31
#37
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Цитата:
ACROS:
Доллар упал:- с 475 уже за 466 тенге продают. Все кому надо уже НАВАРИЛИСЬ.

Низкий старт перед рывком :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2659
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 11:31
#38
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Цитата:
Don Julio:
неумения вкусно готовить.


На фотках красиво всё выглядит.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2659
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 11:35
#39
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Цитата:
maxsaf:
рывком


Куда уже рывок: почти на 50 тенге рывок. На Олимпиадах так рвали бы, а то две Олимпиады и НИ ОДНОЙ медали, уже хвалят тех кто занимает шестые- десятые места.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15421
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 11:38
#40
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Цитата:
ACROS:
Куда уже рывок:

Так санкций то еще толком и не было )
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