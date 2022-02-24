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Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43640
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 17:22
Корреспонденты "НГ" обошли несколько обменников и банков. В отделении Kaspi на пересечении ул. Майлина и пр. Аль-Фараби иностранная валюта в наличии. Доллар в обед продавали по 472 тенге, евро по 531,38 тенге.
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Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 25.02.22 - 00:21
Цитата:
Зато адрес не замазали под фото..
ACROS:
На первом фото- название учреждения замазано, на остальных фото - не
На первом фото- название учреждения замазано, на остальных фото - не
Зато адрес не замазали под фото..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8749
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 00:26
Цитата:
Ты главное учи, термомикс. простой миксер с функцией нагревания. Вместимость всего 3-4 литра. Зачем он вам, если у вас чайник большей вместимости?
111:
А мне мою кухарку еше учить и учить варить..
А мне мою кухарку еше учить и учить варить..
Ты главное учи, термомикс. простой миксер с функцией нагревания. Вместимость всего 3-4 литра. Зачем он вам, если у вас чайник большей вместимости?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 655
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 00:33
Цитата:
Кгм...
А это твое заявление точно касается темы экскурсии журналистов по пунктам обмены валют, а не брачные вопли изголодавшего мартовского кота?
Цитата:
Нелегко тебе!
Потом же еще придется учить жарить. Потом парить, печь, стирать твои носки и трусы и мыть твоего белого фаянсового друга...
111:
Брат, я как и ты, пресмыкаю.., ой, возлюбил Путина своего. Мы едины в этом. Путин все делает правильно брат, понимаю, тебе вообще его нельзя критиковать, там в
Брат, я как и ты, пресмыкаю.., ой, возлюбил Путина своего. Мы едины в этом. Путин все делает правильно брат, понимаю, тебе вообще его нельзя критиковать, там в
Кгм...
А это твое заявление точно касается темы экскурсии журналистов по пунктам обмены валют, а не брачные вопли изголодавшего мартовского кота?
Цитата:
111:
А мне мою кухарку еше учить и учить варить..
А мне мою кухарку еше учить и учить варить..
Нелегко тебе!
Потом же еще придется учить жарить. Потом парить, печь, стирать твои носки и трусы и мыть твоего белого фаянсового друга...
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 00:57
Цитата:
В шестом по моему 2.2 литра
elektron:
Ты главное учи, термомикс. простой миксер с функцией нагревания. Вместимость всего 3-4 литра.
Ты главное учи, термомикс. простой миксер с функцией нагревания. Вместимость всего 3-4 литра.
В шестом по моему 2.2 литра
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 00:57
Цитата:
Чтобы быть настоящей кухаркой, надо вме уметь..
Don Julio:
Потом же еще придется учить жарить. Потом парить,
Потом же еще придется учить жарить. Потом парить,
Чтобы быть настоящей кухаркой, надо вме уметь..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 655
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 01:24
Цитата:
Надо быть, а не казаться.
Найми настоящую, если тебе нынешняя не по нраву. Пусть пишет заявление по собственному. Зачем тебе мучиться с недоучкой.
Хотя дело твое, может у ей чо нить другое достоинство есть, кроме неумения вкусно готовить.
111:
Чтобы быть настоящей кухаркой, надо вме уметь..
Чтобы быть настоящей кухаркой, надо вме уметь..
Надо быть, а не казаться.
Найми настоящую, если тебе нынешняя не по нраву. Пусть пишет заявление по собственному. Зачем тебе мучиться с недоучкой.
Хотя дело твое, может у ей чо нить другое достоинство есть, кроме неумения вкусно готовить.
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 11:29
Доллар упал:- с 475 уже за 466 тенге продают. Все кому надо уже НАВАРИЛИСЬ.
[Исправлено: ACROS, 25.02.2022 - 11:30]
[Исправлено: ACROS, 25.02.2022 - 11:30]
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 11:31
Цитата:
Низкий старт перед рывком
ACROS:
Доллар упал:- с 475 уже за 466 тенге продают. Все кому надо уже НАВАРИЛИСЬ.
Доллар упал:- с 475 уже за 466 тенге продают. Все кому надо уже НАВАРИЛИСЬ.
Низкий старт перед рывком
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 11:31
Цитата:
На фотках красиво всё выглядит.
Don Julio:
неумения вкусно готовить.
неумения вкусно готовить.
На фотках красиво всё выглядит.
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 11:35
Цитата:
Куда уже рывок: почти на 50 тенге рывок. На Олимпиадах так рвали бы, а то две Олимпиады и НИ ОДНОЙ медали, уже хвалят тех кто занимает шестые- десятые места.
maxsaf:
рывком
рывком
Куда уже рывок: почти на 50 тенге рывок. На Олимпиадах так рвали бы, а то две Олимпиады и НИ ОДНОЙ медали, уже хвалят тех кто занимает шестые- десятые места.
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 11:38
Цитата:
Так санкций то еще толком и не было )
ACROS:
Куда уже рывок:
Куда уже рывок:
Так санкций то еще толком и не было )
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