Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Читать новость
Говорят ЛЮДИ ДОНБАСА: «Сегодня произошло то, что мы все ждали — Путин дал команду. Все аэропорты уничтожены, и во Львове, и везде. Мы ждём теперь. Бандеровцев добивают, наверное. К нам не летит, а туда летит — уничтожают», — говорит Николай Васильевич на камеру.
«Так рада была, когда объявили, что мы самостоятельные. А когда Владимир Владимирович сказал, что всему этому конец, это было вообще просто незабываемо. Мы наконец-то люди, никто не может сказать, что мы «недолюди». Мы люди! Такие же, как и они! Фашизму — нет! Нет и нет. Это ужасно, просто», — сквозь слёзы говорила дончанка.
«Хотел воевать пойти. Пришёл в военкомат, взяли мои документы и сказали, что я уже слишком старый», — рассказывает мужчина, а в это время на фоне звучит канонада.
ACROS: Китаю надо воспользоватся ситуацией и захватить Тайвань: никто этого и не заметит.
Китай навряд ли пойдёт на такие шаги, товарооборот между Китаем и США с каждым годом растет. В случае вторжения США и Европа санкциями продавят, это только великой России санкций на пользу.
Обсуждали на форуме за товарооборот между Китаем и США в марте 2020 года, цитирую:
Кайрат стайер: Следует отметить, что товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Получается товарооборот между Китаем и США почти в 5 раз больше чем с Китаем и РФ.
Отмечают, что Китай начал отказываться от российской нефти вслед за Европой. При этом Китай придерживается международных договоров, соглашении и.т.д. и опасаются работать «Роснефтью» и его дочерними компаниями, полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены. Ну и многие будут стремиться закупать нефть у Саудовской Аравии.
Kairat stayer: Следует отметить, что товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года.
Отмечают, что товарооборот Китая и США в 2021 году вырос на 28,7%, составив $755,64 млрд. Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 27,5%, до $576,11 млрд. Импорт американской продукции повысился на 32,7%, до $179,53 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу с сообщением, что НАТО оставила Украину одну.
«Мы остались в одиночестве. Кто готов воевать с нами? Честно, не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантии вступления в НАТО? Все боятся. Нас с собой в альянс брать не готовы. Спросил у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают», - заявил глава украинского государства.
«Я остаюсь в столице. Моя семья, дети – не предатели. Где они находятся, я не могу сказать. Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто нужен для работы центральной власти», - заявил Зеленский.
Дружба крепкая не сломается! Не расклеится от дождей и вьюг! Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,вот что значит настоящий верный друг!
Змея Подколодная: Дружба крепкая не сломается! Не расклеится от дождей и вьюг! Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,вот что значит настоящий верный друг!
Страны запада не хотят третьей мировой войны, ядерной. Это же очевидно. И не пойдут на прямое военное столкновение с другой ядерной державой, которая постоянно миролюбиво развязывает войны. Помощь другу в этой ситуации означала бы коллективный суицид.
Mr_negotive: Помощь другу в этой ситуации означала бы коллективный суицид.
Цитата:
Mr_negotive:
Запад сам помогал все эти годы Путину нарастить мускулы. Почти 50% газа -это Россия; почти 30 % нефти - это Россия. Сразу в одночасье арабы и прочие карликовые государства не заменять Россия на энерго.рынке Европы. И все эти годы, начиная с 2014 года, со времён введения санкции из-за Крыма, Путин учёл это - и теперь Россия - это полностью изолированная страна в смысле автономного функционирования экономики, даже создана своя межбанковская система платежей взамен СВИФТА. Есть только единственный способ поставить Россию на колени: - ПОЛНОСТЬЮ отказаться от ЛЮБЫХ поставках из России ВСЕГО и ВСЯ. Но, этого не будет, по крайней мере в ближайшей перспективе - поэтому Европа так не монолитна в вопросах введения экономических санкции, Венгрия вон воздерживается и другие страны тоже. Макрон ночью звонил В.В , просил как то прекратить и договориться о дальнейшем. На них давят и будут давить предприниматели: у них контракты, неустойки и так далее. Америка не так зависима от России и у ней своя политика - вытеснить Газпром из Европы. Европа - это самый лакомый кусочек в вопросах ведения бизнеса. Деньги правят миром, а деньгами - его величество - ДОЛЛАР.
Mr_negotive: Страны запада не хотят третьей мировой войны, ядерной. Это же очевидно. И не пойдут на прямое военное столкновение с другой ядерной державой, которая постоянно миролюбиво развязывает войны. Помощь другу в этой ситуации означала бы коллективный суицид.
Большинство диванных аналитиков понимает это. А руководство Украины почему-то не поняло, поверили дяде Сэму и Ко. Все закончится либо санкциями, либо супер санкциями, либо супермегасанкциями. Дальше санкций дело не пойдет. Когда рука на кнопке, которой хватит планету несколько раз уничтожить - остаются только санкции.
ACROS: Сразу в одночасье арабы и прочие карликовые государства не заменять Россия на энерго.рынке Европы.
Никто не заменит Россию на энергорынках мира от слова совсем. Разведанные нефть и газ истощаются и в Северном море, и у арабов, и в Мексике. В новые месторождения, кроме пресловутых сланцев, никто не вкладывался. Даже если снять сснкции с Ирана и Венесуэлы, это не заменит российский нефтегаз.
Мои многочисленные родичи в России уже третий день обмывают победу. Уже мне звонили и кричали в трубку что Путин Молодца. Там в России почему то принято радоваться за Путина Жаль у нас не так, ни один сородич не звонил за 30 лет, чтобы восхвалить так Назарбаева.. Россияне, с Победой! Хвала Путину!
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