Отправлено: - 10:16

Kairat stayer:

Следует отметить, что товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года.

Цитата:Отмечают, что товарооборот Китая и США в 2021 году вырос на 28,7%, составив $755,64 млрд. Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 27,5%, до $576,11 млрд. Импорт американской продукции повысился на 32,7%, до $179,53 млрд.