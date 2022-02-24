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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43637
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8272
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 25.02.22 - 09:12
#225
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Говорят ЛЮДИ ДОНБАСА:
«Сегодня произошло то, что мы все ждали — Путин дал команду. Все аэропорты уничтожены, и во Львове, и везде. Мы ждём теперь. Бандеровцев добивают, наверное. К нам не летит, а туда летит — уничтожают», — говорит Николай Васильевич на камеру.

«Так рада была, когда объявили, что мы самостоятельные. А когда Владимир Владимирович сказал, что всему этому конец, это было вообще просто незабываемо. Мы наконец-то люди, никто не может сказать, что мы «недолюди». Мы люди! Такие же, как и они! Фашизму — нет! Нет и нет. Это ужасно, просто», — сквозь слёзы говорила дончанка.

«Хотел воевать пойти. Пришёл в военкомат, взяли мои документы и сказали, что я уже слишком старый», — рассказывает мужчина, а в это время на фоне звучит канонада.
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