Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Отправлено: - 09:12

Говорят ЛЮДИ ДОНБАСА:

«Сегодня произошло то, что мы все ждали — Путин дал команду. Все аэропорты уничтожены, и во Львове, и везде. Мы ждём теперь. Бандеровцев добивают, наверное. К нам не летит, а туда летит — уничтожают», — говорит Николай Васильевич на камеру.



«Так рада была, когда объявили, что мы самостоятельные. А когда Владимир Владимирович сказал, что всему этому конец, это было вообще просто незабываемо. Мы наконец-то люди, никто не может сказать, что мы «недолюди». Мы люди! Такие же, как и они! Фашизму — нет! Нет и нет. Это ужасно, просто», — сквозь слёзы говорила дончанка.



«Хотел воевать пойти. Пришёл в военкомат, взяли мои документы и сказали, что я уже слишком старый», — рассказывает мужчина, а в это время на фоне звучит канонада.