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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 655
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:12
Цитата:
Лови лайфхак!
Возьми кредит, как Облайка, а на сэкономленные деньги- пива побольше!
111:
Микроволновки тоже недешевы
Микроволновки тоже недешевы
Лови лайфхак!
Возьми кредит, как Облайка, а на сэкономленные деньги- пива побольше!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:15
Цитата:
Я себе брал за 200 евриков.
Ну с грилем, с покрытием специальным, там не прилипает ничего, мощность неплохая, инвертор, 10 лет гарантии.
Для кухарки само то..
elektron:
Вы там ,что и микроволновки в кредит берёте? У нас они от 60-ти евриков.
Вы там ,что и микроволновки в кредит берёте? У нас они от 60-ти евриков.
Я себе брал за 200 евриков.
Ну с грилем, с покрытием специальным, там не прилипает ничего, мощность неплохая, инвертор, 10 лет гарантии.
Для кухарки само то..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:16
Цитата:
С кредита же не сэкономишь.
Потому что денег то не дают, если берешь товаром.
Don Julio:
Возьми кредит, как Облайка, а на сэкономленные деньги-
Возьми кредит, как Облайка, а на сэкономленные деньги-
С кредита же не сэкономишь.
Потому что денег то не дают, если берешь товаром.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 655
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:18
Цитата:
Кухарка точно не читает НГ!?
На всякий случай выкинь с балкона сковордки, утюги и прочие колющие и режущие. Не ровен час она тебе покажет где тебе нужно волноваться, а где уже поздно...
Опять форум тебя потеряет на неопределенное время реанимации и твоей последующей ремиссии.
111:
Брат, возлюби Путина своего, по настоящему.. Это нас только сплотит.. Остальное нас волновать не должно..
Брат, возлюби Путина своего, по настоящему.. Это нас только сплотит.. Остальное нас волновать не должно..
Кухарка точно не читает НГ!?
На всякий случай выкинь с балкона сковордки, утюги и прочие колющие и режущие. Не ровен час она тебе покажет где тебе нужно волноваться, а где уже поздно...
Опять форум тебя потеряет на неопределенное время реанимации и твоей последующей ремиссии.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 655
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:19
Цитата:
То есть по твоему, Облайка- нагло врет!?
111:
С кредита же не сэкономишь. Потому что денег то не дают, если берешь товаром.
С кредита же не сэкономишь. Потому что денег то не дают, если берешь товаром.
То есть по твоему, Облайка- нагло врет!?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:22
Цитата:
Если он кредит деньгами брал, а потом купил стиралку, это одно.
Может и так брал, если где то за нал идет хорошая скидка.
Я привык товаром брать.
Don Julio:
То есть по твоему, Облайка- нагло врет!?
То есть по твоему, Облайка- нагло врет!?
Если он кредит деньгами брал, а потом купил стиралку, это одно.
Может и так брал, если где то за нал идет хорошая скидка.
Я привык товаром брать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:24
Цитата:
Она вообще не знает что такое, не до этого.
Тик ток ей скачал, иногда балуется, если ребенок телефон ей дает..
Don Julio:
Кухарка точно не читает НГ!?
Кухарка точно не читает НГ!?
Она вообще не знает что такое, не до этого.
Тик ток ей скачал, иногда балуется, если ребенок телефон ей дает..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 655
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:42
Цитата:
А!
Ну это меняет дело!
А и да, но потомто он на сэкономленные купил кучу квартир в Челябинске. Ты то чем хуже ево!?
Цитата:
Дак ты и научи ее азбуке, от тебя ж не убудет! Вдруг тебе суп новый прочитает в интернете и сварить, если ребенок ейный ей телефон даст. А вообще, тебе можно подать заявку в НГ, по бедности, кухарке на телефон.
Я тоже помогу. Могу ей выслать телефон тебе по электронной почте.
Пиши если чо.
111:
Если он кредит деньгами брал, а потом купил стиралку, это одно.
Если он кредит деньгами брал, а потом купил стиралку, это одно.
А!
Ну это меняет дело!
А и да, но потомто он на сэкономленные купил кучу квартир в Челябинске. Ты то чем хуже ево!?
Цитата:
111:
Она вообще не знает что такое, не до этого. Тик ток ей скачал, иногда балуется, если ребенок телефон ей дает..
Она вообще не знает что такое, не до этого. Тик ток ей скачал, иногда балуется, если ребенок телефон ей дает..
Дак ты и научи ее азбуке, от тебя ж не убудет! Вдруг тебе суп новый прочитает в интернете и сварить, если ребенок ейный ей телефон даст. А вообще, тебе можно подать заявку в НГ, по бедности, кухарке на телефон.
Я тоже помогу. Могу ей выслать телефон тебе по электронной почте.
Пиши если чо.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 01:02
Цитата:
Ей телефон чтоб звонить, интернет ей незачем, так, вацап школы, тик ток..
Особого смысла не вижу.
Телефон у нее болрячком, про 8 сяоми, просто трехлетний ребенок скачивает туда уйму игр, сейчас только 10 стерли, там еще штук сто накачано, наверно да, придется ей купить другой, или ему 256..
Don Julio:
вообще, тебе можно подать заявку в НГ, по бедности, кухарке на телефон.
вообще, тебе можно подать заявку в НГ, по бедности, кухарке на телефон.
Ей телефон чтоб звонить, интернет ей незачем, так, вацап школы, тик ток..
Особого смысла не вижу.
Телефон у нее болрячком, про 8 сяоми, просто трехлетний ребенок скачивает туда уйму игр, сейчас только 10 стерли, там еще штук сто накачано, наверно да, придется ей купить другой, или ему 256..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 655
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 01:17
Цитата:
Тогда купи ей звонок.
Он вроде тоже умеет звонить.
И на пиво себе сэкономишь.
Цитата:
Марик, дети наше будущее, не бей ребенка...
111:
Ей телефон чтоб звонить, интернет ей незачем,
Ей телефон чтоб звонить, интернет ей незачем,
Тогда купи ей звонок.
Он вроде тоже умеет звонить.
И на пиво себе сэкономишь.
Цитата:
111:
или ему 256..
или ему 256..
Марик, дети наше будущее, не бей ребенка...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 01:20
Цитата:
Я про память на телефоне.
Don Julio:
Марик, дети наше будущее, не бей ребенка
Марик, дети наше будущее, не бей ребенка
Я про память на телефоне.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 01:29
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 01:32
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 01:36
Хм..
Говорит что Германия на нас тоже напала 22го числа утром..
Странно как то..
Говорит что Германия на нас тоже напала 22го числа утром..
Странно как то..
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