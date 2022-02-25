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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 635 из 635«1...633634635
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
655
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:12
#9511
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Цитата:
111:
Микроволновки тоже недешевы

Лови лайфхак!
Возьми кредит, как Облайка, а на сэкономленные деньги- пива побольше!
;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:15
#9512
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Цитата:
elektron:
Вы там ,что и микроволновки в кредит берёте? У нас они от 60-ти евриков.

Я себе брал за 200 евриков.
Ну с грилем, с покрытием специальным, там не прилипает ничего, мощность неплохая, инвертор, 10 лет гарантии.
Для кухарки само то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:16
#9513
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Цитата:
Don Julio:
Возьми кредит, как Облайка, а на сэкономленные деньги-

С кредита же не сэкономишь.
Потому что денег то не дают, если берешь товаром.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
655
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:18
#9514
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Цитата:
111:
Брат, возлюби Путина своего, по настоящему.. Это нас только сплотит.. Остальное нас волновать не должно..

Кухарка точно не читает НГ!?
На всякий случай выкинь с балкона сковордки, утюги и прочие колющие и режущие. Не ровен час она тебе покажет где тебе нужно волноваться, а где уже поздно...
Опять форум тебя потеряет на неопределенное время реанимации и твоей последующей ремиссии.
:-o
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
655
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:19
#9515
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Цитата:
111:
С кредита же не сэкономишь. Потому что денег то не дают, если берешь товаром.

То есть по твоему, Облайка- нагло врет!?
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:22
#9516
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Цитата:
Don Julio:
То есть по твоему, Облайка- нагло врет!?

Если он кредит деньгами брал, а потом купил стиралку, это одно.
Может и так брал, если где то за нал идет хорошая скидка.
Я привык товаром брать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:24
#9517
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Цитата:
Don Julio:
Кухарка точно не читает НГ!?

Она вообще не знает что такое, не до этого.
Тик ток ей скачал, иногда балуется, если ребенок телефон ей дает..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
655
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 00:42
#9518
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Цитата:
111:
Если он кредит деньгами брал, а потом купил стиралку, это одно.

А!
Ну это меняет дело!
А и да, но потомто он на сэкономленные купил кучу квартир в Челябинске. Ты то чем хуже ево!?
Цитата:
111:
Она вообще не знает что такое, не до этого. Тик ток ей скачал, иногда балуется, если ребенок телефон ей дает..

Дак ты и научи ее азбуке, от тебя ж не убудет! Вдруг тебе суп новый прочитает в интернете и сварить, если ребенок ейный ей телефон даст. А вообще, тебе можно подать заявку в НГ, по бедности, кухарке на телефон.
Я тоже помогу. Могу ей выслать телефон тебе по электронной почте.
;-)
Пиши если чо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 01:02
#9519
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Цитата:
Don Julio:
вообще, тебе можно подать заявку в НГ, по бедности, кухарке на телефон.

Ей телефон чтоб звонить, интернет ей незачем, так, вацап школы, тик ток..
Особого смысла не вижу.
Телефон у нее болрячком, про 8 сяоми, просто трехлетний ребенок скачивает туда уйму игр, сейчас только 10 стерли, там еще штук сто накачано, наверно да, придется ей купить другой, или ему 256..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
655
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 01:17
#9520
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Цитата:
111:
Ей телефон чтоб звонить, интернет ей незачем,

Тогда купи ей звонок.
Он вроде тоже умеет звонить.
И на пиво себе сэкономишь.
Цитата:
111:
или ему 256..

Марик, дети наше будущее, не бей ребенка...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 01:20
#9521
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Цитата:
Don Julio:
Марик, дети наше будущее, не бей ребенка

Я про память на телефоне.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 01:29
#9522
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Ну а пока ребенок уснул, перекус в темноте почти..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 01:32
#9523
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Ну и смотрю нашего любимого Путина..



Говорит на жаргоне, кто то его там кинул..
Красавчег..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.02.22 - 01:36
#9524
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Хм..
Говорит что Германия на нас тоже напала 22го числа утром..
Странно как то..
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