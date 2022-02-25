Отправлено: - 00:15

elektron:

Вы там ,что и микроволновки в кредит берёте? У нас они от 60-ти евриков.

Цитата:Я себе брал за 200 евриков.Ну с грилем, с покрытием специальным, там не прилипает ничего, мощность неплохая, инвертор, 10 лет гарантии.Для кухарки само то..